KÜLTÜR SANAT:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:03

Ali Ekber Çiçek mezarı başında anıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Ekber Çiçek, vefatının 12. yılında Tahtakuşlar Mahallesi’nde bulunan mezarı başında anıldı.Yapılan anma töreninin ardından Tahtakuşlar Mahallesi’nde hayır yemeği...

Ali Ekber Çiçek mezarı başında anıldı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Ekber Çiçek, vefatının 12. yılında Tahtakuşlar Mahallesi’nde bulunan mezarı başında anıldı.

Yapılan anma töreninin ardından Tahtakuşlar Mahallesi’nde hayır yemeği düzenlendi. Programa Ali Ekber Çiçek’in eşi Can Çiçek, kızı Ebru Çiçek, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ertaş, Metin Tunçer, Meclis Üyeleri Coşkun Taşkın, Musa Karaaslan ve sanatçının sevenleri katıldı.
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