Ali Ekber Çiçek mezarı başında anıldı

Yapılan anma töreninin ardından Tahtakuşlar Mahallesi’nde hayır yemeği düzenlendi. Programa Ali Ekber Çiçek’in eşi Can Çiçek, kızı Ebru Çiçek, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ertaş, Metin Tunçer, Meclis Üyeleri Coşkun Taşkın, Musa Karaaslan ve sanatçının sevenleri katıldı.

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