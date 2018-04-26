Balıkesir’in Edremit ilçesinde Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Ekber Çiçek, vefatının 12. yılında Tahtakuşlar Mahallesi’nde bulunan mezarı başında anıldı.Yapılan anma töreninin ardından Tahtakuşlar Mahallesi’nde hayır yemeği düzenlendi. Programa Ali Ekber Çiçek’in eşi Can Çiçek, kızı Ebru Çiçek, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ertaş, Metin Tunçer, Meclis Üyeleri Coşkun Taşkın, Musa Karaaslan ve sanatçının sevenleri katıldı.
Ali Ekber Çiçek mezarı başında anıldı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Ekber Çiçek, vefatının 12. yılında Tahtakuşlar Mahallesi’nde bulunan mezarı başında anıldı.Yapılan anma töreninin ardından Tahtakuşlar Mahallesi’nde hayır yemeği...