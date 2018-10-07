Anadolu Ateşi, 8. okulunu Kocaeli’de açtı

Binlerce dansçının eğitim aldığı Anadolu Ateşi Dans Okulu’nun 8. Okulu Kocaeli’nin İzmit ilçesinde törenle açıldı.

Anadolu Ateşi Dans Okulu ile Kocaeli’de de başarılı dansçılar yetişecek. Türkiye’de 7 okulda hizmet veren Anadolu Ateşi, 8. okulunu Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi’nde açtı. Türkiye’de 2 bini aşkın dansçısı bulunan ve katıldığı uluslararası organizasyonlarda dans aracılığı ile Anadolu kültürünü tanıtan dans okulunun Kocaeli’deki şubesinin açılış töreni de Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşti. Ücretsiz demo dersleri ile geçtiğimiz hafta itibari ile dans tutkunlarını bir araya getiren Anadolu Ateşi Dans Okulu’nun açılış törenine katılan Erdoğan, aile ve dans tutkularına önemli bilgiler aktardı. Anadolu Dans Okulu’nun Kocaeli’de uzman eğitmenler tarafından bale, tango, hip hop, jimnastik, modern dans, drama ve tiyatro branşlarında hem çocuklara hem de yetişkinlere hizmet vereceğini söyleyen Erdoğan, okuldan eğitim alan çocukların, dünya uluslararası organizasyonlarda dans edebilecek düzeye geldiklerini ifade etti.

“Bu ülkemizde gittikçe yoksullaşan kültür hayat anlayışına bir katkıdır”

Anadolu Ateşi Dans Okulu’nun 100’den fazla ülkede 45 milyondan fazla seyirciye gösteri yaptığını kaydeden Erdoğan, “Yaklaşık 2 bin civarında öğrencimiz vardı. Buradaki merkezimizle 2 bin 500’e doğru gidiyoruz. Bu ülkemizde gittikçe yoksullaşan kültür hayat anlayışına bir katkıdır. Bakış açımıza modern dans teknikleri, dünyada uygulanmış dans teknikleri ve çocukları eğiten bir dans disiplini ile buradayız. Burada yetişen dansçı adaylarımız dünyanın her yerinde dans edebilecek bir şekilde eğitim alacak. Aldıkları eğitimle modern bir dans teknikleri ve Anadolu kültürünü sentezleyecekler. Biz 1999 yılından beri Dünyanın her yerini geziyoruz. 100’ün üstünde ülkeye gittik, 45 milyondan fazla seyirciye ulaştık. O birikimle yetişmiş, dünyanın bütün sahnelerinde deneyim kazanmış hocalarımız sizleri ve çocuklarınızı yetiştirecek” dedi.

“Bu çabanın başarısını görüyoruz ve gittikçe büyüyen bir aileye dönüşüyoruz”

Ailelerin çocukları ile birlikte Anadolu Ateşi Dans Okulu’nda dans dersi almaları konusunda öneride bulunan Mustafa Erdoğan, “Bu disiplin sadece bu toplulukta olan bir şey. Onun da şifresi de ayağını kendi ülkesinin toprağına basan, yönünü çağdaş batıya dönen bir proje olmasıdır. Bu çabanın başarısını görüyoruz ve gittikçe büyüyen bir aileye dönüşüyoruz. Bugün 2 bin aşkın kişiyiz, yarın farklı gruplarla yapacağımız çalışmalarla Adana’daki, Çanakkale’deki okulumuzu açacağız. Bursa’da çalışmalarımız var. Önümüzdeki yıl da 10 şube ile hizmetinizde olacağız. Benim ailelerden isteğim, çocuklarınız hafta sonu eğitim alırken siz de hafta içi burada çalışabilirsiniz. Bu hem çocuklarınız için de repertuvar olur. Evde de birlikte tekrarlamak mümkün olabilir. Hem de ilgi duyduğunuz bir dans türü üzerinde çalışabilirsiniz” diye konuştu.

Tören Erdoğan’ın dans okulu öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çekmesi ile son buldu

Yapılan açılış konuşmasının ardından ailelerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, daha sonra okulda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara çeşitli önerilerde bulunan Mustafa Erdoğan, dansın sadece bir gösteri olmadığını, insana kültürel bir bakış açısı kazandırdığını söyledi. Açılış töreni, Erdoğan’ın çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.