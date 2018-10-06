Araba tutkunları Kıbrıs Araba Müzesi’ne akın ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü Müzeler Bölgesinde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile otomobil tutkunlarını buluşturan Kıbrıs Araba Müzesi ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

14 Türk Devleti’ne mensup ressamların önemli eserlerinin yer aldığı ve çok özel bir sergiyle açılışı yapılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile içerisinde 19. 20. ve 21. yüzyıla ait klasik ve spor arabaların sergilendiği Kıbrıs Araba Müzesi’nin haftanın altı günü ziyaretçilerine kapılarının açık olduğu duyuruldu.

Müzelere giriş Pazar günleri yüzde 50 indirimli

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk modern sanat müzesi ile tek araba müzesi olma özelliği taşıyan iki müzenin de, Pazartesi günü hariç haftanın altı günü 10.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olduğu kaydedildi. Kıbrıs Türk toplumuna kazandırılan müzeleri Pazar günleri ziyaret edecek olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına yüzde 50 indirim uygulanırken, 0-12 yaş grubuna ise müzeye giriş ücreti alınmıyor.

Geçmişin klasik ve spor arabalarına ilgi büyük

İçerisinde 19. 20. ve 21. yüzyıla ait klasik ve spor sergilendiği Kıbrıs Araba Müzesi ziyaretçilerinden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Yerli ve yabancı turistler, koleksiyonerler, gençler ve takipçileri gittikçe artan klasik otomobil tutkunlarının uğrak mekânı haline gelen müzeye, sonbahar aylarının gelmesi ve okulların açılması ile ziyaretler daha da yoğunlaştı. Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği müzede sergilenen klasik ve spor tarzda onlarca çeşit araba ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor. Yurt dışından çeşitli otomobil kulüplerinin üyeleri tarafından da ziyaret edilen müzede, özel üretim spor arabalar dikkatleri çekerken, müzede bulunan orijinal uçak parçalarından tasarlanan toplantı salonu ile maket araba koleksiyonu da büyük ilgi görüyor.

Turistlerden Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne ilgi yoğun

Kıbrıs Araba Müzesi karşısında yer alan ve toplumun sanatla bütünleşmesine olanak tanıyan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi de açıldığı günden itibaren birçok sanatçı ve sanatseverin yanında vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Akrilik, yağlı boya, sprey boya, air brush, karışık boyama ile çizim tekniklerinden oluşan tabloların yer aldığı müzede, ahşap-tahta oyma, mermer-seramik heykel, kil şekillendirme, metal heykel ve el yapımı av bıçağı yapım aşamaları da sergileniyor. Meraklılarının ziyaretçi akınına uğrayan müzede, özellikle müze girişinin tavanına Türki Devletlere ait tarihsel ve kültürel detayların anlatıldığı akrilik el yapımı görsel de dikkatleri çekiyor. Sergi alanı, ziyaretçilere zaman kısıtlaması ya da fiziksel erişim engeli olmadan müzeyi serbestçe dolaşma ve keşfetme özgürlüğü tanıyan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, ülkeyi ziyaret eden turistlerin de yoğun ilgisiyle karşılandı.