Avrupa Kültürel Miras Yılı Etkinlikleri devam ediyor

Avrupa Kültürel Miras Günleri, Avrupa Kültürel Miras 2018 Yılı ana temalı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan panel Kastamonu’da başladı. Panelde Kastamonu’nun kültürel, tarihi mirası ele alındı.

Rıfat Ilgaz Kültür Merkezinde başlayan panele Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın Enformasyon Müdürü Maria Kanellopoulo, il müdürleri, il müdür yardımcıları, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın Enformasyon Müdürü Maria Kanellopoulo, "Bugün sizlerle birlikte Kastamonu’da olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum, nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Bu, 1 Ekim’de göreve başladıktan sonra gerçekleştirdiğim ilk seyahat. Dolayısıyla benim için burasının her zaman özel bir anlamı olacak. Kentinizin Hollanda’daki bir şehir ile kardeş kent olduğunu öğrendim. Bu da kültürel alanda karşılıklı olarak sağlıklı bir alışveriş için büyük bir fırsat oluşturuyor. Farklılıklarımız diyaloğun zemini oluşturabilir. Çeşitliliğimiz, ortak tehditlerle karşılaştığımız zaman bizim gücümüz olabilir ve olmalıdır da" dedi.

"Kültür, toplumların ana ayaklarını oluşturan normlar ve geleneklerle yoğrulmamızı sağlar"

Kanellopoulo, "Kültür, toplumların ana ayaklarını oluşturan normlar ve geleneklerle yoğrulmamızı sağlar. Kültür, müzik, dans, sanat, zanaat, yemek, giyinme, tarzı ve dil gibi kanallarla çevremizdeki insanlara bu norm ve gelenekleri aktarma biçimidir. Dolayısıyla kültür mirası çok çeşitli şekillerde tezahür edebilir, somut, somut olmayan, doğal ve dijital formda olabilir ve hem toplumumuzu hem de yaşam tarzımızı şekillendirir. Kültür, toplumları bir araya getirir ve yaşadığımız yerlerde ortak değerler ile anlayışın oluşturulmasını sağlar. Kültür mirası sadece bize ait olmakla kalmıyor aynı zamanda gelecek nesiller için de belirleyici oluyor. Bu miras geçmişimizi anlamamıza ve geleceğimizi şekillendirmemize yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

Kanellopoulo, "Buraya gelmeden önce, bu alanda ne tür AB finansmanı sağlandığını sordum. İnternet sitemizdeki etkileşimli haritamıza baktım. Sizleri de o haritaya bakmaya teşvik etmek isterim ve iş kuluçka merkezlerinde yörenizin meşhur sarımsak üretimine kadar pek çok projemiz olduğunu gördüm. Bu aynı zamanda kültürel, gastronomik mirasın korunmasına da bir örnek teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından alanında uzman kişiler tarafından panel gerçekleştirildi.