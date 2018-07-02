Azra Kohen bütün eserleriyle, Everest’te

Yenilenmiş kapak tasarımlarıyla raflardaki yerini alacak olan Azra Kohen’in yeni romanı Everest Yayınları tarafından yayımlanacak.

Azra Kohen, Fi, Çi, Pi adını taşıyan üçleme kitabıyla geniş kitlelerce tanındı. Çok satan listesinden aylarca inmeyen Kohen, Aeden-Bir Dünya Hikayesi adlı son kitabıyla da okurlarından tam not alan Azra Kohen kitapları artık Everest yayınlarından çıkacak.

Yazdığı kitaplarla büyük ilgi uyandıran Azra Kohen’in bütün eserleri bundan böyle Everest Yayınları tarafından yayımlanacak.

Yazdığı kitaplarla büyük ilgi uyandıran Azra Kohen’in bütün eserleri bundan böyle Everest Yayınları tarafından yayımlanacak.

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