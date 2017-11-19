Başbakan yardımcısı Şimşek Ali atalar’ın kitap imza standını ziyaret etti

Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek beraberindeki heyet ile bir AVM’de Ali Atalar’ın kitap imza standını ziyaret etti.Tarihi Antep Evleri fotoğraf sergisini de gezen Şimşek, fotoğrafları tek tek inceledi.bir Alışveriş merkezinde Ali Atalar...

Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek beraberindeki heyet ile bir AVM’de Ali Atalar’ın kitap imza standını ziyaret etti.

Tarihi Antep Evleri fotoğraf sergisini de gezen Şimşek, fotoğrafları tek tek inceledi.



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bir Alışveriş merkezinde Ali Atalar arşivlerinden oluşan Tarihi Antep Evleri Fotoğraf sergisini gezen Şimşek, fotoğrafları uzun süre inceledi ve daha sonra Ali Atalar’ın kitaplarını inceleyen Şimşek, kültürel faaliyetlerin şehrin gelişiminde önemli rol oynağını söyledi. Sergiyi Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek ile birlikte Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci gezdi.