Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 11 Ekim’e kadar sürecek ve 25 ülkeden 40 filmin gösterileceği Başka Sinema Ayvalık Film Festivali başladı.

Ceyda Düvenci’nin sunuculuğunu üstlendiği törende yönetmenler Mahmut Fazıl Coşkun, Banu Sıvacı, Osman Nail Doğan, Murat Düzgünoğlu, Çağla Zencirci, Merlyn Solakhan, Burak Çevik, Atilla Yücer ve Onur Ünlü, oyuncular Damla Sönmez, Bülent Şakrak, Hazar Ergüçlü, Ali Seçkiner Alıcı, Şencan Güleryüz, Tarhan Karagöz, Mehmet Başaran, Baran Şükrü Babacan, senarist Ebru Ceylan ve Yılın Yönetmeni Ödülü Danışma Kurulu üyelerinden yönetmen Emin Alper ve Fatih Özgüven başta olmak üzere çok sayıda sinemacı katıldı. Festival Direktörü Azize Tan, “Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin ilkini tam anlamıyla imece usulüyle gerçekleştirdik. Dünyadan ve Türkiye’den sinemacı dostlarımız ve Ayvalıklılar’ın büyük desteğiyle hayata geçen festivalimizin güçlü bir programı, birbirinden değerli konukları var. Yıl boyu düzenlemeye devam edeceğimiz etkinliklerle Ayvalık’ı sinemacılar ve sinemaseverler için bir buluşma noktası haline getirmek en büyük hedefimiz. Sanatın birleştirici gücüne inancımız tam.” diyerek, festivalde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Festival programında Türkiye Sineması 2018: Kuşku ve Sorgulama ve Farklı Hikâyeler, Dünyanın Bin Bir Hali, Başka Kadınlar ve Açıkhavada Sinema başlıklı bölümlerde Cannes’dan Berlin’e,Locarno’dan Venedik’e uzanan festival yolculuklarının ardından Ayvalık’ta gösterilecek yerli ve yabancı çoğu ödüllü filmler seyircilerle buluşacak. Başrolün sinema olacağı festivalde film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, paneller, üniversite öğrencileri ve çocuklar için atölyeler de yer alıyor.

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali kapsamında bu yıl ilk defa verilen “Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü”ne Ahlat Ağacı filmiyle Nuri Bilge Ceylan layık görüldü. Nuri Bilge Ceylan’a ödül heykelciği ve 100 bin TL’lik para ödülünü takdim eden Kariyo & Ababay Vakfı kurucularından Sami Kariyo yaptığı konuşmada; “Sinema alanındaki ulusal ve uluslararası sanatsalbaşarıyı teşvik amacıyla oluşturduğumuz Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü’nü gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz. Kurucu ve daimi sponsoru olduğumuz Başka Sinema, ana sponsoru olduğumuz Başka Sinema Ayvalık Film Festivali ve Yılın Yönetmeni ödülümüzle sinemaya bir nebze katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

Son bir yıl içinde uzun metraj sinema filmi ticari gösterime girmiş ya da ulusal ve uluslararası festivallerde yer almış olan yönetmenlerden birine verilen “Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü”nü kazanan Nuri Bilge Ceylan yaptığı teşekkür konuşmasında, “Kariyo & Ababay Vakfı’na çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum ve onur duydum. Sinemacılar olarak filmlerimizi çok büyük zorluklarla çekiyoruz.Kariyo & Ababay Vakfı’nı bu ülkenin sinemasının son zamanlarda başına gelmiş en güzel şeylerden biri olan Başka Sinema’dan dolayı çokça duyuyordum. Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin de Ayvalık ve Ayvalıklılar için büyük şans olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendimden de çok iyi biliyorum ki festivallerin insanın hayal gücünde değiştirici ve dönüştürücü bir gücü var. İzlenilen bir film insanı tamamen değiştirebilir. Festivallerde ters köşeye yatıran, hiç düşünmediğiniz anda kendinizden gizlediğiniz sırları bile sizin yüzünüze çarpan bir filmle karşılaşmak bir anda büyük kararlar aldırabiliyor insana. Bu yüzden bu festivalin de çok önemli olduğuna, bir takım gençlerin kanına gireceğine, onlara bir ışık göstereceğine inanıyorum. Bir işi kalıcı hale getirmek, başlatmaktan daha zordur. Umarım bu ödül de festival de aynı kalıcılıkla devam eder” dedi.

Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmi festival kapsamında 6 Ekim Cumartesi saat 20.30’da Vural Sineması’nda sinemaseverlerle buluşacak. Açılış töreninin ardından Köpek Dişi, The Lobster ve Kutsal Geyiğin Ölümü filmleriyle son dönemin en kayda değer yönetmenlerinden olan Yorgos Lanthimos’un Venedik Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanan son filmi Sarayın Gözdesi (The Favourite) Ayvalık Amfitiyatrosu’nun eşsiz atmosferinde açıkhavada izleyicilerle buluştu.

Festival mekânlarında da hazırlıklar tamamlandı. Ayvalık mimarisinin tipik örneklerinden Ma’adra Binası iç mimar Fırat Aykaç’ın tasarımıyla sinema ve söyleşiler için özel olarak tasarlandı ve festival merkezine dönüştü. Festivalin diğer mekânlarından Sanat Fabrikası’nda bilet almak için gelen sinemaseverlerle festival havası yaşanmaya başladı. Ayvalık’ın bağımsız sinema salonu Vural Sineması ise izleyicilerle buluşmayı bekliyor.

Festival biletleri biletiva.com üzerinden ve festivalin yukarıda adı geçen üç sinemanın gişelerinden 10 TL olarak satışa sunuldu. Hafta içi gündüz seansları 65 yaş üstü izleyiciler ve öğrenciler için 5 TL olacak. Biletiva.com’dan satın alınan biletlerden hizmet bedeli tahsil edilmeyecek.