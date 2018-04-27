KÜLTÜR SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 16:31

Beykent Üniversitesinden tarihi tren garında "Öğretim Elemanları Sergisi"

Edirne’de tarihi tren garı binasında "Öğretim Elemanları Sergisi" açıldı. Sergide, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan 19 öğretim elemanının kendi ihtisas alanlarında hazırladıkları eserler yer aldı.Trakya...

Beykent Üniversitesinden tarihi tren garında 'Öğretim Elemanları Sergisi'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Edirne’de tarihi tren garı binasında "Öğretim Elemanları Sergisi" açıldı. Sergide, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan 19 öğretim elemanının kendi ihtisas alanlarında hazırladıkları eserler yer aldı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan tarihi Edirne tren garı binasında Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, "Öğretim Elemanları Sergisi" açılışına, Beykent Üniveritesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karahan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Ural, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi Ünal’ın yanı sıra her iki üniversitenin dekanları, akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.

"Bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz”

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Beykent Üniversitesinin çok değerli hocalarının çalışmaları üniversitemizin sergi salonunda yine Güzel Sanatlar Fakültemiz bünyesinde sergi olarak gösterilecek. Hem öğrencilerimiz faydalanacak hem de halkımız faydalanacak. Böylece iki üniversite güzel bir dostluk, güzel bir birliktelik faaliyeti gerçekleştirmiş olacak. Bizi tercih ettikleri ve burada bu sergiyi açtıkları için ben çok değerli rektörüme ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Kendilerini Edirne’de bu tarihi mekanda ağırlamaktan mutlu olduğumuzu ifade ediyorum” dedi.

"Sergimizin faydalı çıktılar üretmesini temenni ediyorum"

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karahan, "Öğretim Elemanları Sergisi" açılışı öncesi yaptığı konuşmasında, "Bugün burada Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültemizin 19 öğretim üyesinin kendi ihtisas alanları ile ilgili eserlerini sergileyeceğiz. Bu güzel sergiyi hazırlayan başta Güzel Sanatlar Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ebru Ural olmak üzere Prof. Hamdi Ünal, Prof. Esin Sarıoğlu, Dekan Yardımcımız Öğr. Gör. Dr. Yelda Özkoçak’a çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günü ve bu güzel anı bizlerle paylaştığınız için tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sergimiz 4 gün boyunca devam edecek. Serginin iyi çıktılar, faydalı çıktılar üretmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Sanat adına bir şeyler yapmak için ant içtik"

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Ural da insanlığın gelişen teknoloji karşısında kurtarıcısının sanat olduğuna değinerek, "Madem kurtarıcımız sanat, bizler de fakülte olarak sanat adına bir şeyler yapmak için ant içtik. Bugün burada açılışını yaptığımız ’Öğretim Elemanları Sergisi’nde, öğretim üyelerimiz, üsluplarını ve özgürlüklerini birleştirerek, ortaya çıkardığı eserleri sizlerle paylaşmayı amaçladılar" diye konuştu.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Bölüm Başkanı Prof. Hamdi Ünal ise öğrencilerin yanı sıra öğretim üyelerinin ve akademisyenlerin de bu tarz sergiler açarak halkın huzuruna çıkmalarını ve toplumla yüzleşmelerini önemsediklerini belirtti.

4 gün boyunca ziyarete açık olacak

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan 9 bölümde görev yapan 19 öğretim üyesinin hazırladığı birbirinden değerli tekstil ve moda tasarımından, fotoğraf karelerine ve yağlı boya tabloları gibi eserlerden oluşan serginin 4 gün boyunca ücretsiz olarak Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan tarihi tren garında ziyaret edilebileceği belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku