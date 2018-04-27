Beykent Üniversitesinden tarihi tren garında 'Öğretim Elemanları Sergisi'

Edirne’de tarihi tren garı binasında "Öğretim Elemanları Sergisi" açıldı. Sergide, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan 19 öğretim elemanının kendi ihtisas alanlarında hazırladıkları eserler yer aldı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan tarihi Edirne tren garı binasında Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, "Öğretim Elemanları Sergisi" açılışına, Beykent Üniveritesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karahan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Ural, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi Ünal’ın yanı sıra her iki üniversitenin dekanları, akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.

"Bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz”

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Beykent Üniversitesinin çok değerli hocalarının çalışmaları üniversitemizin sergi salonunda yine Güzel Sanatlar Fakültemiz bünyesinde sergi olarak gösterilecek. Hem öğrencilerimiz faydalanacak hem de halkımız faydalanacak. Böylece iki üniversite güzel bir dostluk, güzel bir birliktelik faaliyeti gerçekleştirmiş olacak. Bizi tercih ettikleri ve burada bu sergiyi açtıkları için ben çok değerli rektörüme ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Kendilerini Edirne’de bu tarihi mekanda ağırlamaktan mutlu olduğumuzu ifade ediyorum” dedi.

"Sergimizin faydalı çıktılar üretmesini temenni ediyorum"

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karahan, "Öğretim Elemanları Sergisi" açılışı öncesi yaptığı konuşmasında, "Bugün burada Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültemizin 19 öğretim üyesinin kendi ihtisas alanları ile ilgili eserlerini sergileyeceğiz. Bu güzel sergiyi hazırlayan başta Güzel Sanatlar Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ebru Ural olmak üzere Prof. Hamdi Ünal, Prof. Esin Sarıoğlu, Dekan Yardımcımız Öğr. Gör. Dr. Yelda Özkoçak’a çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günü ve bu güzel anı bizlerle paylaştığınız için tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sergimiz 4 gün boyunca devam edecek. Serginin iyi çıktılar, faydalı çıktılar üretmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Sanat adına bir şeyler yapmak için ant içtik"

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Ural da insanlığın gelişen teknoloji karşısında kurtarıcısının sanat olduğuna değinerek, "Madem kurtarıcımız sanat, bizler de fakülte olarak sanat adına bir şeyler yapmak için ant içtik. Bugün burada açılışını yaptığımız ’Öğretim Elemanları Sergisi’nde, öğretim üyelerimiz, üsluplarını ve özgürlüklerini birleştirerek, ortaya çıkardığı eserleri sizlerle paylaşmayı amaçladılar" diye konuştu.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Bölüm Başkanı Prof. Hamdi Ünal ise öğrencilerin yanı sıra öğretim üyelerinin ve akademisyenlerin de bu tarz sergiler açarak halkın huzuruna çıkmalarını ve toplumla yüzleşmelerini önemsediklerini belirtti.

4 gün boyunca ziyarete açık olacak

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan 9 bölümde görev yapan 19 öğretim üyesinin hazırladığı birbirinden değerli tekstil ve moda tasarımından, fotoğraf karelerine ve yağlı boya tabloları gibi eserlerden oluşan serginin 4 gün boyunca ücretsiz olarak Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan tarihi tren garında ziyaret edilebileceği belirtildi.