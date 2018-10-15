Bingöl’de geleneksel yöntemlerle "tatlı" kış hazırlığı

Bingöl’de bağ bozumunun ardından üzüm pekmezi ve pestili için geleneksel yöntemlerle hummalı çalışmalar gerçekleştiren köylüler, tatlı bir kış telaşı yaşıyor.

Kent genelinde olduğu gibi Genç ilçesi Servi bölgesi Çaybaşı köyünde de kış hazırlıkları başladı. Kış aylarının vazgeçilmez tatlarından olan pestil ve pekmez, zorlu birçok aşamalardan geçirildikten sonra yenmeye hazır duruma getiriliyor. Sonbaharın gelişiyle bağbozumu ile birlikte toplanan üzümlerin bir kısmı kaynatılarak pekmez haline getirilirken, bir kısmı da gerçekleştirilen işlemlerin ardından bezlerde serilerek pestil haline getiriliyor.

“Hem tüketiyoruz, hemde satarak geçiniyoruz”

Geçimlerini pekmez ve pestil ile yaptıklarını belirten Çaybaşı Köyü muhtarı Süleyman Alakaş, “Bizim üzümlerimizin hasat zamanıdır. Üzümleri koparıp mahsere götürüyoruz. Orada ezip kazanların içine koyuyoruz. Ezdiğimiz üzümleri pekmez ve pestil yapıyoruz. Bizim köyde yılda 3 ton pestil ve 4 ton pekmez yapıyoruz. Bu bizim ana geçim kaynağımızdır. Tüm köylü bu işi memnuniyetle yapıyor. Pestilimizi yapıyoruz, çarşaflara seriyoruz. Kış aylarında hem kendimiz tüketiyoruz, hemde satıp geçimimizi yapıyoruz"dedib

Pestilin kısa sürede satılarak tükendiğini ve ellerinde kalmadığını aktaran Alakaş, köyden göçenlerin olduğunu, onların da tekrar köyüne dönerek hep birlikte bu işi yapmak istediklerini ve böylece köyün kalkınacağına inandığını kaydetti.

“Kış aylarının en tatlı hasadını yapmaya başladık”

Köy sakinlerinden Süleyman Alakaş ise “Biz, şuanda kış aylarının en tatlı hasadını yapmaya başladık. Genellikle pekmezi, pestili kış aylarında yenebilecek bir şekilde yapıyoruz. Buna da kış aylarının en tatlı yiyeceği diyoruz. Üzümü koparıyoruz, mahserde eziyoruz, şilemizi çıkarıyoruz ve pestilimizi yapmaya başlıyoruz, iç piyasaya satıyoruz. Bu pestil ve pekmezi genellikle kendi sağlığını seven insanlar alıyor. Çocuklar için bire bir faydalı bir yiyecektir. Sabahları aç karnına bir kaşık pekmez yiyen bir insan, genellikle sağlıklı bir hayat sürer. Bunu iddia ediyorum” şeklinde konuştu.

“Pekmez, kansız ve hasta olan insanlara birebirdir”

Pekmez ve pestilin, kansız ve hasta olan insanlara güç kattığını dile getiren Yıldız Baysal’da, “Eşim memurluktan emekli olduktan sonra köye yerleşmeye karar verdik. Dededen kalma bağlarımız var. Sonbaharda üzümleri topluyoruz. Pekmez yapıyoruz, pestil yapıyoruz. Geçimimizi bu şekilde yapıyoruz. Çok ciddi bir gelir kazanmıyoruz. Her aile birkaç kazan kaynatıp pekmez ve pestili yapıp satıyoruz. Pekmez, kansız ve hasta olan insanlara birebirdir” ifadelerini kullandı.