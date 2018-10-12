Bingöl’deki kısa film festivali sona erdi

2. Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali’nde Altın Kartal Ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansının katkılarıyla 8 Ekim’de başlayan 2. Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali’nin finali yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde düzenlenen final gecesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, oyuncular Halil Ergün, Bülent Bilgiç, Ferhat Yılmaz, Halil İbrahim Kalaycıoğlu’nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 8-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen film festivalinde yerli ve yabancı yönetmenlerin kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde hazırladıkları kısa filmler, jüri üyeleri tarafından oylanarak ödül almaya hak kazanan filmler belirlendi. Altın Kartal Ödülleri töreni ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından gecede sanatçı Resul Dindar sahne aldı.

Ödül töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu’daki huzur ortamı ile birlikte sanatsal ve kültürel faaliyetlerin arttığını belirterek, “Bingölümüzün tanıtımı açısından çok önemli bir etkinlik. İkincisi düzenlenmiş oldu, giderek daha geleneksel bir hal alır inşallah. Bu kalabalık yapılan işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kültürel, sanatsal faaliyetler gerçekten bir ihtiyaç. Doğu’da da, Güneydoğu’da da biz daha fazlasını görmek istiyoruz. Bu çerçevede Kültür Bakanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu fiziki altyapı ile birlikte ekonomik gelişme ile birlikte Doğu’da, Güneydoğu’da huzur ortamı ile birlikte kültürel, sanatsal faaliyetlerin arttığını da görüyoruz. Bunlar gençlerimiz için çok önemli. Bu vesile ile sanatçılarla buluştular. İnanıyorum ki bu tecrübe ile, bu ufukla, bu heyecanla yeni sanatçıların da yetişmesine vesile olacak” dedi.

Bingöl’de olmaktan çok mutlu olduğunu belirten oyuncu Halil Ergün ise, "Biz bu tür etkinliklerin artmasını, çoğalmasını isteyen insanlarız. Bingöl’de çok başarılı bir film festivali başlamış. Burada olmaktan çok mutluyum ve bana verilen ödül de çok sevindirdi. Daha çok büyümesini ve daha uluslararası olmasını istiyorum” diye konuştu.

1987 yılında Katırcılar filminin çekimleri için Bingöl’e geldiğini dile getiren oyuncu Bülent Bilgiç, “31 sene sonra Bingöl’e geldim ve çok heyecanlandım. Çünkü Bingöl müthiş değişmiş ve inanılmaz bir şehir gördüm. Ayrıca bir festival için de burada olmak bana gurur verdi. Edebiyatımızın şiiri neyse kısa film de sinema için odur. Böyle bir festivalde bulunmak ve Bingöl halkı ile birlikte olmak beni çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

Oyuncu Ferhat Yılmaz ise, “Ben cennete geldim. Halkı bizi el üstünde taşıdı. Zaman zaman bana gösterilen ilgiden utandım ve onlara da rica ettim bu kadar ilgi göstermeyin, utanıyorum diye. Filmler muhteşem, katılımcı arkadaşlarımız muhteşem. Bitmesini hiç istemedim” ifadelerini kullandı.