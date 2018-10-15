Bizimkiler’in Cemil’i İzmir’de

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner, İzmir Karşıyaka’da Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezi’nde tiyatro gösterimi sunuyor. Sokakta yaşları küçük olan kişilerin bile kendisine ’Cemil’ diye seslendiğini belirten Sayıner, "Bu rol bana yapıştı. Anadolu’nun en ücra köşesinde de herkes tanıyor. Yaş önemli değil, gençler bile ‘Hoş geldin Cemil ağabey’ diyor" dedi.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner, İzmir Karşıyaka’da Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezi’nde tiyatro gösterimi sunuyor. Sokakta yaşları küçük olan kişilerin bile kendisine ’Cemil’ diye seslendiğini belirten Sayıner, "Bu rol bana yapıştı. Anadolu’nun en ücra köşesinde de herkes tanıyor. Yaş önemli değil, gençler bile ‘Hoş geldin Cemil ağabey’ diyor" dedi.

1989-2002 yılları arasında 13 yıl boyunca kesintisiz yayınlanan yerli dizi Bizimkiler’de usta oyunculuğu ve "Sevim koş" repliği ile hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner, 5 yıldır İzmir’de yaşıyor. Adını taşıyan Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Şehmus Yığın, Osman Cavcı, Nermin Çiftçi, Sercan Sadi Ekinci, Turgay Çetinkaya ve Ayşe Yakşı ile "Koş Cemil Koş Kahkaha Başlıyor" isimli kabareyi oynayan Sayıner, aynı zamanda Anadolu’nun en ücra yerlerine giderek tiyatro yapmaya devam ediyor. Oynadığı dizi biteli yıllar olsa da o dönemlere yetişemeyen gençler tarafından da tanınan Sayıner, aynı apartmanda yaşayan yedi farklı ailenin günlük yaşamı ve birbirleri ile ilişkilerini konu alan Bizimkiler’de sarhoş Cemil karakteri ile hafızalara kazınmıştı. 1989 yılından 2002 yılına kadar süren dizi, 15 sezon ve 458 bölüm sürmüştü.

"Bizim burada olduğumuzdan kimsenin haberi yok"

İzmir’de tiyatro yapmaya çalıştığını söyleyen Sayıner, "Burası merkezimiz ama bütün Anadolu’yu dolaşan ’Uğurtan Sayıner Tiyatrosu’ diye tiyatromuz var. Maalesef bizim burada olduğumuzdan kimsenin haberi yok. Haberleri olsa mutlaka kucaklaşacağız ama sanıyorum kimsenin haberi yok. Biz İzmir’deyiz ve hepinizi bekliyoruz" diye konuştu.

"Gençler bile ‘Hoş geldin Cemil ağabey’ diyor"

Sokakta gören bazı kişilerin "Sarhoş", bazılarının "Cemil" diye seslendiğini dile getiren Sayıner, yaşadığı ilginç anları şu sözlerle anlattı:

"Bu rol bana yapıştı. Anadolu’nun en ücra köşesinde de herkes tanıyor. Yaş önemli değil, gençler bile ‘Hoş geldin Cemil ağabey’ diyor. Tanınmak beni mutlu ediyor. Bizimkiler dizisi çekildiği dönem İzmit’te yaşıyordum. Her gün İzmit-İstanbul yolculuğu yapıyordum. Bir gün aceleyle otobüse yetişmeye çalışırken biri enseme tokat attı. ‘Cemil, Cemil. Gel şu birahaneye de sana nasıl bira içilir göstereyim” dedi. Ben yediğim tokatla kaldım." Uğurtan Sayıner, dizide canlandırdığı karakterin sarhoş olmasına karşın alkolü hiç sevmediğini söyledi.

"Bizimkiler’de oynayan 23 arkadaşım vefat etti"

Bizimkiler dizisinin çok sıcak bir ortam olduğunu ve o günleri unutamadığını ifade eden Uğurtan Sayıner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir ekip işi. Eğer Sevim rolünü oynayan kardeşim olmasaydı Cemil de olmazdı. Bizimkiler’de oynayan 23 arkadaşım vefat etti. Neredeyse bir tek ben kaldım. Ben de sıramı bekliyorum. Set ortamımız çok sıcaktı. Özellikle Ercan Yazgan ile dostluğum başkaydı. Ercan’ın bakışından ne demek istediğini anlıyordum."

"Ben silah kullanmayı bilmiyorum"

Tiyatro seyircisi günden güne azalsa da tiyatro yapmaya devam ettiğini vurgulayan Sayıner, uzun süre dizi projelerinde yer almaması ile ilgili de, "Bir gün bir televizyon programında sordular, ‘Neden sizi bir dizide göremiyoruz?’ diye. ‘Ben silah kullanmayı bilmiyorum’ dedim. Şimdiki dizilerde mafya, silah var. Hiç hoş değil" yanıtını verdi.

Merkezde çocuk ve yetişkin oyunları ile kurslar yer alıyor

Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezi oyuncusu Şehmus Yığın da, Cemil Koş Kahkaha Başlıyor kabare oyunu ile Bir Okul Yaptıralım isimli çocuk oyununu sahneye koyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Kısmet olursa 29 Ekim’de Adana Ceyhan’dayız. Bunu Mersin, Silifke, Tarsus izleyecek. Bu ülkede tiyatro yapmak zor ama biz şerefle, namusla bu işi yapıyoruz. Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezi’nde çocuk ve yetişkin oyunlarının yanı sıra müzik ve dans ile ilgili pek çok kurs da veriliyor."