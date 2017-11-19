Bölge gazetecileri Ahlat’ı gezdi

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) tarafından Bitlis’te düzenlenen ‘Başkanlar Kurulu Bölge Toplantısı’nın ardından gazeteciler Ahlat ilçesini gezdi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) tarafından Bitlis’in Tatvan ilçesinde gerçekleşen toplantının ardından gazeteciler Ahlat’ı gezdi. İlk olarak Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak adlandırılan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığına gelen gazetecilere, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban eşlik ederek, ilçenin genel tarihi hakkında bilgilendirme yaptı. Abidevi mezar taşları üzerindeki motif ve işlemelerle gazetecilerin ilgisini çekerken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirildi.

Buradaki ziyaretin ardından yeni Ahlat Müze ve Karşılama Merkezini gezen gazeteciler, daha sonra Mağara Evler, Bayındır Köprüsü ve Abdurrahman Gazi Türbesini ziyaret ederek, ilçedeki gezilerini sonlandırdılar. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, “Ahlat her zaman gelmek ve görmek istediğimiz bir mekandı. Ahlat’ı bize Belediye Başkanı Mümtaz Çoban ile birlikte BİGACEM Başkanı Özcan Çiriş gezdirdi. İyi ki de gelmişiz. Çünkü burayı Ahlat Belediye Başkanı Çoban, Türklerin ilk başkenti olarak nitelendirdi. Bizde burada bulunmaktan son derece mutluyuz. Son derece etkilendim. Burada binlerce eser ve motif var. Bu işin tarihi yönü, mesleki olarak da biz Ahlat’a, Tatvan’a, Bitlis’e Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu bölge toplantısı için geldik. Doğu Anadolu Bölgesindeki tüm meslektaşlarımız ve gazeteciler cemiyeti başkanlarıyla Bitlis’te buluştuk. Mesleki sorunlarımızı konuştuk ve bir güç birliği yaptık. İstedik ki Doğu Anadolu’daki gazeteciler burada toplansınlar. Toplantıların akabinde ise bu tarihi ve muhteşem beldeyi gezme imkânımız oldu. Bu yüzden çok mutluyum. Bu vesileyle Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özcan Çiriş’e ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Özcan Çiriş ise, “Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu bölge toplantısını 10 ilin katılımıyla Bitlis’te gerçekleştirdik. Toplantının ardından ilimize gelen cemiyet başkanları ve gazetecilere tarihi ve turistik alanları da gezdirme imkanımız oldu. Gelen arkadaşlarımızdan herkes buradan memnun ayrıldı. Katılımlarından dolayı meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.



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Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Feridun Fazıl Özsoy başkanlığında düzenlenen toplantıya Ağrı, Ardahan, Kars, Muş, Erzurum, Van, Iğdır, Elazığ, Bitlis ve Malatya illerinden gazeteciler, cemiyeti başkanı ve temsilcileri katıldı.