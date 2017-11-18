Bu kuyruk tiyatro için

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Metristepe Tiyatro Günleri kapsamında Bozüyük’te ikinci kez sahne alacak olan Mahşeri Cümbüş oyunu için bilet almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden...

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Metristepe Tiyatro Günleri kapsamında Bozüyük’te ikinci kez sahne alacak olan Mahşeri Cümbüş oyunu için bilet almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdi,

oyununun biletleri kısa sürede tükendi

Yarın 16.00 ve 20.00 saatlerinde olmak üzere iki seansta seyircisi ile buluşacak olan Mahşeri Cümbüş oyununu izlemek için vatandaşlar 06.30’dan itibaren uzun kuyruklar oluştururken, Metristepe Kültür Merkezinin açılmasıyla birlikte saat 08.30’da verilmeye başlanılan biletler kısa sürede tükendi. Ulusal olarak sahnelenen ve gittiği her şehirde kapalı gişe oynayan oyunu Bozüyük’te görmekten mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, Bozüyük için kültürel anlamda çok önemli olan tiyatro festivali için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ettiler.

3. Uluslararası Bozüyük Metristepe Tiyatro Günleri kapsamında birbirinden güzel tiyatro oyunları ve oyuncular Bozüyük’te sahne alırken, yapılan söyleşilerde tiyatro oyuncuları Bozüyük’teki tiyatro sevenlerin gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirdiler.



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Konu ile ilgili olarak Metristepe Kültür Merkezi çalışanları, oyunlarda salonun tamamının dolu olduğu belirterek tiyatro oyunlarına ve Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen tüm kültürel etkinliklere yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ettiler.