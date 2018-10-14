KÜLTÜR SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 09:31

Bu rahle motifleri yüzünden 30 yıldır tamamlanmayı bekliyor

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları ustası Şahin Çolak, Rizeli ahşap ustası Şahin Çolak motif beğenemediği için 30 yıldır yaptığı rahleyi tamamlayamadı.Çocukluğundan bu yana babasının yanında el sanatlarıyla uğraşan ve...

Bu rahle motifleri yüzünden 30 yıldır tamamlanmayı bekliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları ustası Şahin Çolak, Rizeli ahşap ustası Şahin Çolak motif beğenemediği için 30 yıldır yaptığı rahleyi tamamlayamadı.

Çocukluğundan bu yana babasının yanında el sanatlarıyla uğraşan ve günümüzde ahşaba dönüş ile mesleğini gelecek nesillere aktarmaya çalışan ahşap ustası Şahin Çolak, diğer rahlelerin yanı sıra eksiz ve yardımcı maddesiz ayakta duran tamamen doğal olan rahlesi ile dikkat çekiyor.

Rahlesini 30 yıl önce ıhlamur ağacından bir tahta ile yapan Çolak, kendisinden onlarca kişinin satın almak istediği ise satmıyor.

Ihlamur ağacından bir tahtayı keserek ve oyarak hiç ek yapmadan, çivisiz ve tutkalsız yani üzerinde hiçbir yapıştırma olmadan meydana getirdiği rahlenin bir diğer özelliği ise 30 yıldır motif işleminin sürmesi. Kendisi için özel olan rahleye özel motifler yapmak istediğini dile getiren Çolak, motifleri bir türlü rahlesine yakıştıramadığı için yapmadığını, bu yüzden de 30 yıldır rahleyi tamamlayamadığını dile getirdi.

Eksiz, tutkalsız rahle

Rahlenin sıkıntılı olduğu dönemlerde başına oturarak motifler geliştirdiği ve her milimetresini kendi elleriyle yaptığını dile getiren Çolak “Bizim köyde çok eski bir tahta evimiz vardı, orada bir rahle görmüştüm o rahleyi yapmaya çalıştım. Okul hayatım o rahle üzerinde geçti. Bende bu rahleyi tek parçadan yaptım. Günümüzde yapılan rahleler teknoloji kullanılarak ekleme olarak yapılıyor. Eskisi gibi de dayanıklı olmuyorlar. Ben benim yaptığım rahlemin büyük bölümünü elimle yaptım. Sıkıntılı olduğum zamanlar desenlerin üzerinde çalışarak oymalarını kendi elimle yaptım” dedi.

Satın almak için kendisine geldiklerini ve kendisinin gelen herkesi geri çevirdiğini ifade eden Çolak “Şu anda satmayacağım tek üründür. Kesinlikle hiçbir şekilde değişmem, satmam, sattırmam. Babadan oğula kalacak. Öyle bir hatırası var. Hatırası peşinde gidecek” şeklinde konuştu.

Çolak, üzerinde yapmak istediği motifler noktasında doyumsuz olduğu için rahlenin 30 yıldır bir türlü tamamlanmadığını sözlerine ekledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku