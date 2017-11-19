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KÜLTÜR SANAT:
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19 Kasım 2017 Pazar 14:30

Burhaniye’de miniklerin bale gösterisi büyüledi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Belediye Gençlik Merkezinde miniklerin bale gösterisi izleyenleri büyüledi.

Burhaniye'de miniklerin bale gösterisi büyüledi
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Belediye Gençlik Merkezinde miniklerin bale gösterisi izleyenleri büyüledi.

Belediye Gençlik Merkezi Reha Yurdakul Salonu’ndaki gösterileri, Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Meclis Üyesi Sevda Padem ile miniklerin velileri büyük ilgi ile izledi. Minik öğrenciler bale gösterileri yaparken, dansları ile de izleyenleri coşturdu. Kıyafet defilesi de gösterilere renk kattı. Etkinliğini sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Necdet Uysal, Gençlik Merkezi Müdürü Ayfer Arıcan ile emeği geçenleri kutladı. Gösterileri izleyen vatandaşlarda, çocuklarının mutluluklarına ortak oldu.

Kültür ve sanat çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Düzenlemiş olduğumuz bu gösteri çok güzeldi, çok hoştu. Özellikle küçüklerin dans gösterileri görülmeye değerdi. Minikler ne kadar yetenekli olduklarını gösterdiler. Ailelerde memnun oldu. Gençlik Merkezimize teşekkür ediyorum” dedi. Güner Cüneyt de, "Torunumun defilesine geldik. Çok beğendik. Burhaniye Belediyesine teşekkür ederim” diye konuşurken Rukiye Akça da, ”Gösteriler çok güzeldi. Ben de bunu beklerdim. Çok mutlu oldum” dedi.

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