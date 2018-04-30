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30 Nisan 2018 Pazartesi 14:29

Burhaniye’de Uluslararası Halk Oyunları Şenliği coşkusu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi, 29 Nisan Dünya Dans Günü’nde Balkan ülkelerinden gelen 280 genci ağırladı.Belediye önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başlayan şenliğe; Burhaniye...

Burhaniye'de Uluslararası Halk Oyunları Şenliği coşkusu
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesi, 29 Nisan Dünya Dans Günü’nde Balkan ülkelerinden gelen 280 genci ağırladı.

Belediye önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başlayan şenliğe; Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ve Cemil Bahadır’ın yanı sıra meclis üyeleri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival Direktörü Besim Biberoviç ile Rumeli ve Balkan Göçmenleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Eruzunlar de etkinlikte hazır bulundu. Dört Balkan ülkesinden gelen 6-32 yaş arası dansçılar, kendi ülkelerine özgü halk danslarını sergilerken, minik dansçıların yaptığı bale ve dans gösterileri ilgi topladı. Etkinlikte, festival başkanı, ekip yöneticileri ve eğitmenlerine Kaymakam Öner ve Belediye Başkanı Uysal tarafından birer plaket ve sertifika takdim edilerek, karşılıklı hediyeler sunuldu. Şenliğin sonunda tüm ülke dansçıları barış için hep birlikte halay çekti. Makedonyalı Daniel Donn’un söylediği türküler de coşkuyu artırdı. Gecenin finalini de, Belediye Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi yaptı.
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