Bursa 4 yıldır ‘Dünya Mirası’

Bursa’nın ‘UNESCO Dünya Mirası’ ilân edilişinin 4. yıldönümü, ‘Nesiller Boyu Kültürel Miras: Fırsatlar ve Sorumluluklar Paneli’ ile resim sergisinin yer aldığı özel bir programla kutlandı.Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda,...

Bursa’nın ‘UNESCO Dünya Mirası’ ilân edilişinin 4. yıldönümü, ‘Nesiller Boyu Kültürel Miras: Fırsatlar ve Sorumluluklar Paneli’ ile resim sergisinin yer aldığı özel bir programla kutlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü tarihi alanlarını içerecek şekilde hazırlanan ‘Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu’ isimli adaylık dosyasının değerlendirilmesi neticesinde Bursa, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne adını yazdırdı. 22 Haziran 2014’te, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen ‘38. Dünya Miras Listesi Komitesi’nde Türkiye’nin 12., dünyanın da 998. Üstün Evrensel Değere Sahip Miras Alanı olarak kabul edilişi her yıl coşkuyla kutlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 22 Haziran’ı kapsayan günlerde düzenlenen ‘UNESCO Dünya Mirası Bursa Faaliyetleri’ bu yıl da özel bir programa ev sahipliği yaptı. Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası ilân edilişinin 4. yıldönümünde Tayyare Kültür Merkezi’nde, ‘Nesiller Boyu Kültürel Miras: Fırsatlar ve Sorumluluklar Paneli’ gerçekleştirildi. ‘Bursa’da UNESCO Dünya Miras Alanları Öğrenci Resim Sergisi’nin açılışıyla başlayan program Bursalılardan ilgi gördü.

‘Nesiller Boyu Kültürel Miras: Fırsatlar ve Sorumluluklar Paneli’, yurt içi ve dışından çok sayıda akademisyen, öğrenci ve çeşitli kurumların temsilcilerini bir araya getirdi. Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, panelde, Bursa’nın çok sayıda tarihi değeri barındıran bir şehir olduğunu, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların gayretiyle tarihi eserlerin ayağa kalktığını belirtti.