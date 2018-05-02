Büyükşehirden 4 etkinlik

Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuvarı hazırladığı 4 muhteşem program ile Samsunlularla buluşacak.Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü Yıl Sonu gösterisi ile sahne alacak. Sanat Yönetmeni İzzet Kol...

Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuvarı hazırladığı 4 muhteşem program ile Samsunlularla buluşacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü Yıl Sonu gösterisi ile sahne alacak. Sanat Yönetmeni İzzet Kol yönetiminde hazırlanan muhteşem gösteri 4 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde sahneye çıkacak.

Çocuk ve Gençlik Korosundan dönem sonu konseri

Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Bölümü Çocuk ve Gençlik Korosu TSM Dönem Sonu Konseri ile seyircisinin karşısına çıkacak. Şef Filiz Kaynar yönetiminde Beraber ve Solo Şarkılar repertuarı ile sahne alacak olan konser programı 5 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Elbrus’un sesi (Oshamafe) Samsun’dan duyulacak

Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuarı Kafkas Halk Dansları Bölümü’nün Sanat Yönetmeni Fatih Baştuğ yönetiminde hazırladığı dans gösterisi Elbrus’un Sesi (Oshamafe) Samsunlularla buluşacak.

Görsel güzelliğin üst düzeyde yer aldığı renkli gösteri 6 Mayıs Pazar Günü saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde seyirci karşısına çıkacak.

Selahattin Pınar eserleri büyüleyecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Bölümü “Selahattin Pınar ve Eserleri” isimli konserle sanatseverlere büyülü bir gece yaşatacak. Şef Cavit Ersoy yönetiminde Türk sanat müziği sevenleri ağılayacak olan konser 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde seyircisiyle buluşacak.