‘Çağırgan Baba’yı anmak için bir araya geldiler

Yavuz Sultan Selim Han’ın şehzadeliği döneminde 520 yıl önce ilk vakfettiği topraklarda gelenekler sürdürülüyor. Yöre Halkı tarafından ‘Çağırgan Baba’ olarak bilinen Seyyid Mahmud Çağırgan Veli’ye Yavuz Sultan Selim tarafından vakfedilen Alucra’nın Boyluca Köyünde buluna türbesi, külliyesi ve evi her yıl Temmuz’un ilk haftası ‘Çağırgan Baba’yı anma günleri düzenleniyor.

Bu yılda Boyluca Köyü’nün İstanbul ve Samsun’da bulunan dernekleri tarafından düzenlene anma programında yüzlerce vatandaş Çağırgan Baba Türbesi’ni ziyaret etti. Ziyarete gelen vatandaşlara ise Köy dernekleri tarafından Hakikat Kitabevi tarafından hazırlanan kitaplar da hediye edildi.

Anma programına katılan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, birlik ve beraberliğe önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Bizi biz yapan bu değerlerimize gönül mimarlarımıza çok kıymet vermeliyiz ve onları sadece bir gün değil her gün yad etmeli, her gün onların izinden nasıl gidebiliriz sorusunun cevabını aramalıyız değerli kardeşler. Neredeyse her hususta kurmuş olduğumuz bir vakıf var. Atamız her hususta garibi, gurabayı gözeten, öksüzü, yetimi gözeten, mahalledeki sıkıntıya düşen insanları gözeten, kuşları gözeten, hayvanları gözeten, evlenemeyecek durumda olan garipleri gözeten her hususta vakıflarımız var idi. İnşallah biz bu geleneği, bu anlayışı, bu fikriyatı devam ettirmek suretiyle, canlandırmak suretiyle çok daha güçlü olacağız. Sizler millet olarak devletimize, devletimizi idare edenlere Allah’ın izniyle destek vereceksiniz inşallah” dedi.

Türbeyi ziyaret eden köy sakinlerinden İsmail Hasbal Seyyid Mahmud Çağırgan Veli’nin doğum tarihini bilmediklerin belirterek “Kendisin doğum tarihini bilmemekle birlikte Hicri 907 Miladi 1501 tarihli vakfiyesinden tanıma şerefine nail olduk. Bu vakfiyede şu cümle geçiyor Yavuz Sultan Selim Yavuz Han tarafında, ‘Alucra’nın Kemalli köyünün üst tarafından başlamak üzere bu alan Seyyid Fahrül Meşai Mahmud Çağırgan Veliye vakfiyemdir.’ Yavuz Sultan Selim Han’ın ilk şehzadelik vakfiyesini bu köy toprakları olarak Seyyid Mahmud Çağırgan Veliye tahsis ediyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da faaliyet gösteren Boyluca Köyü Derneği Başkanı Canan Ayrıç ise yaptığı değerlendirmede, “Burada Seyyid Mahmud Çağırgan Efendi adına ikramlar yapıyoruz. Bu sene alimlerimizin kitaplarını da dağıttı ziyaretçilerimize” şeklinde konuştu.

Türbeye gelen vatandaşlar ise Çağırgan Baba’nın evini de ziyaret ederek evdeki kaya parçasına ve hemen altında olan toprağın şifalı olduklarına inanıyorlar. Bazı vatandaşlar ise evde bir gece yatarak şifa ararken çocukları hasta onlar ise evde bulunan beşikte çocuklarını uyutarak şifa arıyorlar.