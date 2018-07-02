John Lloyd ve John Mitchinson tarafından yazılan, yirmi dokuz dile çevrilen Cahillikler Kitabı Alfa Yayınları’ndan çıktı.

John Lloyd ve John Mitchinson tarafından yazılan, yirmi dokuz dile çevrilen Cahillikler Kitabı Alfa Yayınları’ndan çıktı.

İlk çıktığı günden bu yana doğru bilinen kalıplaşmış bilgileri ve yaygın hataları çürüten Cahillikler Kitabı raflarda yerini aldı. Kitabın genişletilmiş basımında 77’si yeni toplam 279 bölüm bulunuyor. Cahillikler Kitabı’nda gerçeğin gösterişli şaşasının karşısında cahilliğin karanlık, rutubetli köşelerinin üzerinde parlayan bir şey olduğunu göreceksiniz.