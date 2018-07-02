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02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:29

California sahilini korsanlar işgal etti

ABD’nin batı yakasında gerçekleşen en büyük ’korsan’ temalı festival, California eyaletinin Long Beach şehrinde gerçekleştirildi.ABD’nin California eyaletinin Long Beah şehrinde binlerce korsanın katılımıyla en büyük ’korsan’...

California sahilini korsanlar işgal etti
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ABD’nin batı yakasında gerçekleşen en büyük ’korsan’ temalı festival, California eyaletinin Long Beach şehrinde gerçekleştirildi.

ABD’nin California eyaletinin Long Beah şehrinde binlerce korsanın katılımıyla en büyük ’korsan’ temalı festival gerçekleştirildi. Festivalde kılıç dövüşleri, hazine avları, deniz kızlarının yanı sıra korsanların yaşadığı dönemi yansıtan bir kamp alanı kuruldu.

7’den 70’e her yaştan tarih ve fantezi meraklısına hitap eden festivalde korsanların Karayipler’de en çok aktif olduğu dönem olan 1660-1730 yılları arasına ait şarkılardan konserler verildi.

Çocuklara yönelik kurulan sahnelerde korsan temalı oyunlar oynandı ve kitaplar okundu.

Festivalde ayrıca eskirim oyunlarından, hazine avına; akrobatlardan ünlü korsanları canlandıran oyunculara gerçekleştirilen birçok aktivite gelenlerin unutulmaz dakikalar geçirmesini sağladı.

İki gün süren festivale 50 binin üzerinde ziyaretçi geldi.
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