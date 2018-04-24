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24 Nisan 2018 Salı 15:08

Çamurla sahne maskesi yapmayı öğrendiler

20. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında düzenlenen ’Mask Atölyesi’ne yoğun ilgi gösteren öğrenciler, tiyatroda kullanılan maskeleri yapmayı öğrendi.

Çamurla sahne maskesi yapmayı öğrendiler
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20. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında düzenlenen ’Mask Atölyesi’ne yoğun ilgi gösteren öğrenciler, tiyatroda kullanılan maskeleri yapmayı öğrendi.

20. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali etkinlikleri kapsamında Devlet Tiyatroları heykeltıraşı İlhan Ateş tarafından ’Mask Atölyesi’ düzenlendi. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren öğrenciler, ’Paper Mache’ tekniğiyle maske yaptı.

Katılımcılardan Esranur Göral, hayatında ilk defa çamurla maske yaptığını belirterek, “Maskelere ilgi duyduğum için etkinliğe katıldım. Bundan sonra da devam ettirebilirim. Beceriyor gibiyim ama bir tarafıyla diğer tarafı bazen uyuşamayabiliyor” diye konuştu.

Heykeltıraş İlhan Ateş ise Commedia dell’arte maskelerini çalıştıklarını belirterek, etkinliğin yarın da boyama ve süsleme çalışmalarıyla devam edeceğini bildirdi.

Atölye çalışması hakkında bilgi veren Ateş, şunları söyledi:

“Bunlar profesyonel tarzda, sahnelerde kullanabileceğimiz maskeler olacak. Tamamlandıktan sonra da bugünün anısına öğrencilerimize hediye edeceğiz. Bu tekniği öğrendikten sonra artık herkes kendi maskesini yapabilecek. İleride belki bunu da bir meslek haline getirebilirler. Biz mesleğin sırlarını ya da nasıl olacağını tanıtıyoruz. Birçoğu belki ilk defa eline çamur aldı. Belki bunlarla tanıştırarak sanata yön verip ileride sanatçı olacak kişilere ışık tutuyoruz diyebilirim.”
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