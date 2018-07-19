Çinli şarkıcı 'Türkiye Fahri Turizm Elçisi' oldu

Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, “Seni romantik Türkiye’ye götürmek istiyorum” şarkısıyla meşhur olan Çinli şarkıcı Xiao Zhang’ı "Fahri Turizm Elçisi" ilan etti.

Binlerce yıllık tarihi olan Türk ve Çin kültürlerinin münasebeti iki ülke arasındaki mesafe artmasına rağmen hala devam ediyor. Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, "Seni romantik Türkiye’ye götürmek istiyorum" şarkısıyla meşhur olan Çinli şarkıcı Xiao Zhang’ı “Fahri Turizm Elçisi” ilan etti. Xiao Zhang’ın sosyal medya hesabından canlı yayınladığı buluşmada Çinli gençler, Büyükelçi Önen’e Türkiye hakkında sorular sordular. Buluşmanın ve canlı yayın bağlantısının Çinli gençler arasında Türkiye’nin daha iyi tanınmasına katkı sağlamasını umduğunu ifade eden Önen, genç sanatçıya Türkiye turu, iki hayranına da Türkiye’ye uçak bileti hediye etti.