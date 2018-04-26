Çocuk eğitimi kitabı “Hayat Oyunla Başlar” raflarda yerini aldı

Pedagog Gözde Erdoğan’ın 0-3 ve 3-6 yaşlar için hazırladığı 2 çocuk eğitimi kitabı “Hayat Oyunla Başlar” okuyucularıyla buluştu.Pedagog Gözde Erdoğan’ın 0-3 ve 3-6 yaş aralığındaki çocukların üreticilikte sınır tanımayan...

Pedagog Gözde Erdoğan’ın 0-3 ve 3-6 yaşlar için hazırladığı 2 çocuk eğitimi kitabı “Hayat Oyunla Başlar” okuyucularıyla buluştu.

Pedagog Gözde Erdoğan’ın 0-3 ve 3-6 yaş aralığındaki çocukların üreticilikte sınır tanımayan oyunlarının kapılarını araladığı “Hayat Oyunla Başlar” adlı iki kitabı Destek Yayınları etiketiyle kitapçılarda.

Hayat Evde Başlar ve İstila Edilen Çocuklar kitaplarıyla ebeveynlere çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmaları için destek olan Gözde Erdoğan, yeni kitapları Hayat Oyunla Başlar 0-3 ve 3-6 Yaş ile ebeveynlerin çocuklarıyla aralarındaki bağları güçlendirecek ve kendilerini çocuklarının sonsuz hayal dünyası içinde bulacak.

Gözde Erdoğan’ın 2015 yılında kaleme aldığı “Hayat Evde Başlar” isimli kitabı 52. baskıya ulaşmış olup, ikinci kitabı olan “İstila Edilen Çocuklar”, çocukluktan ebeveynliğe yolculuğa ayna tutan bir eğitim kitabı oldu. En son “Hayat Oyunla Başlar” kitabı ile çocuklarla iletişimde oyunun önemini kaleme alan Gözde Erdoğan, yazdığı kitaplarla basamaklandırılmış bir eğitim modelini ortaya koyarak anne babalara destek bir öğrenim süreci hazırlıyor.