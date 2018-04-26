Çocuklar ’Barış Abi’lerinin şarkılarını seslendirdi

Büyükçekmece’de ’Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri’ korosu düzenlenen konserde usta sanatçı Barış Manço’nun şarkılarını söyledi. 114 çocuğun Barış Manço’nun dillerden düşmeyen şarkılarının seslendirdiği konseri usta sanatçının çocukları Doğukan ve Batıkan Manço da izledi.

Büyükçekmece Belediyesi bünyesindeki ’Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri’ korosu, usta sanatçı Barış Manço anısına unutulmaz bir konser verdi. Yaşları 5 ile 11 arasında değişen 114 çocuk, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserle Barış Abi"lerinin unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Düzenlenen geceye Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün yanı sıra Barış Manço’nun oğulları Doğukan ve Batıkan Manço ile oyuncu Ufuk Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede vatandaşlar, çocukların söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Miniklerin performansı izleyenlerden tam not aldı.

“Muhteşem bir kişiydi”

Gecede konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Barış Manço dedikten sonra başka bir kelimeye gerek yoktur. O maddi olarak aramızda yok ama manevi olarak bütün çocukların ve bütün Türk milletinin gönlünde hatta Türki cumhuriyetlerin dahil yurtdışı dahil Avrupa dahil. Muhteşem bir kişiydi. Tabii bunların yerini doldurmak mümkün değil ama iki tane koç gibi delikanlı Doğukan Manço ve Batıkan Manço hem babalarının mirasını devam ettiriyorlar hem de bundan sonra ileriye bakarak yeni projelerle hem babalarını yaşatmak hem de kendi kulvarlarında başarılı olmak için çalışıyorlar. Bu akşam 114 çocuktan oluşan 5 yaş ila 11 yaş arasında Büyükçekmece Belediyesi çocuk korosu muhteşem bir konserle Barış Manço şarkılarını dile getirdiler onları seslendirdiler.Suat Suna ve orkestra şefi Çiğdem Güven hocayla beraber. Allah rahmet eylesin. Bu ülkelere bu sanatçılar çok lazım. Aramızdan erken ayrıldı, biz bu akşam onunla yattık onunla kalktık ama Türk milleti asla unutmaz” ifadelerini kullandı.

“Ben de, Batıkan da bu mirasın bekçileriyiz”

Geceye katılarak çok mutlu olduğunu anlatan Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço ise "Babamın ölümünün üstünden 19 yıl geçti. Her sene aynı şeyi söylüyoruz belki Barış Manço değil unutulmak daha çok büyük özlem anılmaya başladı diyeceğim ama bu çığ gibi büyüyor. Yani şu anda nisan ayının sonuna geldik ülke genelinde ne kadar çok Barış Manço anma etkinliği yapıldığını anlatamam size. İster istemez soruyoruz, evet Barış Manço Türk tarihine kazınmış bir değer önemli bir değer ama ne oldu da gittikçe artıyor? Demek ki insanlar çocuklarına aşıladıkça bu kıymetin değeri ortaya çıkıyor. Bakın bu çocukların hiç biri Barış Manço’nun sağlığında hayatta değillerdi. Hiç biri bilmez ama bir izledik o kadar çok içten söylediler ki yaşayarak söylediler ki anlatamam. Tabii ki bu Barış Manço’nun bıraktığı bir değer ama ailelerinde çocuklarına aktarmasıyla orantılı. Burada Barış Manço’yla büyümüş nesillere de minnettarım. Çünkü ben de Batıkan da bu mirasın bekçileriyiz. Aslında yani bu miras Türkiye’nin mirası. Çok gururluyuz çok mutluyuz” diye konuştu.

“Barış Manço felsefesinin bu şekilde aktarılmasını görmek bizi her zaman mutlu ediyor”

Gecede konuşan Barış Manço’nun oğlu Batıkan Manço da, ”Bu çocuklar bedenen tanımadılar Barış Manço felsefesinin bu şekilde aktarılmasını görmek bizi her zaman mutlu ediyor gururlandırıyor. Burada evet ben Doğukan biz bu mirasın bekçileriyiz fakat buradaki en yoğun en çok görev ailelerde ve öğretmenlerde başlıyor.Çünkü biz ailesi olarak gidebiliyoruz böyle bir bir ama bir çok anne baba bir çok öğretmen çocuklarına,öğrencilerine aktarınca böyle büyük bir dalga şeklinde oluyor. Bunu görmek bizi çok mutlu ediyor gururlandırıyor. Önemli olan bunu yaşatmak bunu sürdürmek,sonraki kuşaklara aktarabilmek.Çünkü Barış Manço zamansız. Çünkü Barış Manço çok evrensel bizim de görevimiz bu etkinliklerde bulunmak“ diye konuştu.

Gecenin sonunda Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Doğukan Manço ve Batıkan Manço’ya plaket takdim etti.