KÜLTÜR SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 16:23

Çocuklar yetişkinleri geride bıraktı

Edirne Kitap Fuarı’na en çok ilgiyi gösteren ve kitap satın alan çocuklar oluyor. Yetişkinlerin az ilgi gösterdiği fuarda, çocukların kitap alma hızına neredeyse yetişilemiyor.Edirne Belediyesinin bu yıl kitap fuarının 6’ncısı düzenledi....

Çocuklar yetişkinleri geride bıraktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Edirne Kitap Fuarı’na en çok ilgiyi gösteren ve kitap satın alan çocuklar oluyor. Yetişkinlerin az ilgi gösterdiği fuarda, çocukların kitap alma hızına neredeyse yetişilemiyor.

Edirne Belediyesinin bu yıl kitap fuarının 6’ncısı düzenledi. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen fuara, öğretmenler öğrencilerini sınıf olarak getiriyor. Çocuklar, fuarda masal ve mizah kitabı almayı tercih ediyor.

Çocuk mizah yazarı Şavaş Ünlü, "Edirne’den memnunuz. Çünkü Edirne’de yoğun bir okuyucu kitlesi var. Çocuklar büyüklere göre daha öndeler. Çocuklar kitap okuyunca mutlu oluyorlar. Çocuklar geleceğin Türkiye’sidir. Ben çocukların gülmesinden yanayım. Mizah yazıyorum. Mizah kitaplarımız 5 lira. Ucuz kitaptan yanayım ben" dedi.

Edirne Kitap Fuarı’na en çok ilgiyi gösteren ve kitap satın alan ise çocuklar oluyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku