Çocuklar yetişkinleri geride bıraktı

Edirne Kitap Fuarı’na en çok ilgiyi gösteren ve kitap satın alan çocuklar oluyor. Yetişkinlerin az ilgi gösterdiği fuarda, çocukların kitap alma hızına neredeyse yetişilemiyor.Edirne Belediyesinin bu yıl kitap fuarının 6’ncısı düzenledi....

Edirne Kitap Fuarı’na en çok ilgiyi gösteren ve kitap satın alan çocuklar oluyor. Yetişkinlerin az ilgi gösterdiği fuarda, çocukların kitap alma hızına neredeyse yetişilemiyor.

Edirne Belediyesinin bu yıl kitap fuarının 6’ncısı düzenledi. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen fuara, öğretmenler öğrencilerini sınıf olarak getiriyor. Çocuklar, fuarda masal ve mizah kitabı almayı tercih ediyor.

Çocuk mizah yazarı Şavaş Ünlü, "Edirne’den memnunuz. Çünkü Edirne’de yoğun bir okuyucu kitlesi var. Çocuklar büyüklere göre daha öndeler. Çocuklar kitap okuyunca mutlu oluyorlar. Çocuklar geleceğin Türkiye’sidir. Ben çocukların gülmesinden yanayım. Mizah yazıyorum. Mizah kitaplarımız 5 lira. Ucuz kitaptan yanayım ben" dedi.

Edirne Kitap Fuarı’na en çok ilgiyi gösteren ve kitap satın alan ise çocuklar oluyor.