CSO sezon açılışını ilk defa Külliyede yaptı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2018-2019 konser sezonu açılışını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sezon açılışı gerçekleştirdi. CSO Müzik Direktörü ve Şefi Rengim Gökmen’in yönettiği konserde Neşet Ertaş şarkılarından Mozart’ın Türk Marşı’na kadar çok sevilen Türk ve yabancı eserlerden oluşan karma bir konser sunuldu. Yaklaşık 1 saat süren konseri TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın yanı sıra bakanlar ve çok sayıda sanatsever izledi.

Konser sonunda sahneye çıkan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Şef Rengim Gökmen ve orkestra üyelerini tebrik etti.