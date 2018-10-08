CSO yeni sezonunu 10 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2018-2019 konser sezonu açılışını 10 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çeşitli Türk ve yabancı eserlerden oluşan renkli bir programla gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, CSO, 2018-2019 Konser Sezonunu 10 Ekim tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde vereceği özel bir konserle açacak. CSO sezon açılış konseri ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek. CSO Müzik Direktörü ve Şefi Rengim Gökmen’in yöneteceği konserde Neşet Ertaş şarkılarından Mozart’ın Türk Marşı’na kadar, çok sevilen Türk ve yabancı eserlerden oluşan karma bir program sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu’nun yanı sıra, Devlet Opera ve Balesi solistleri soprano Görkem Ezgi Yıldırım, tenor Bülent Bezdüz ve bas Zafer Erdaş’ın solist olarak yer alacağı konserde; Serdar Yalçın’ın düzenlemeleriyle Neşet Ertaş’ın “Zahide”sinden, Adnan Saygun’un “Yunus Emre Oratoryosu”na, Ulvi Cemal Erkin’in “Köçekçe”sine kadar Türk müzik tarihinden çok çeşitli ve sevilen eserler seslendirilecek. Külliye’de gerçekleşecek açılış konseri için çok özel ve özenli bir içerik hazırladıklarını belirten Şef Rengim Gökmen “Özel bir konser olacak. Cumhurbaşkanımızın huzurlarında sahne alacağız. Cumhurbaşkanlığı’nda daha

önce tören konserlerimiz oldu; ancak Kongre Merkezi’nde ilk defa çalacağız” ifadesini kullandı.