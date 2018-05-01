Zeytinli Köşk Uluslararası Sanat Festivali için İzmir’e gelen 14’ü yabancı 29 ressam, tekneyle Urla Pınarlı Adası’na açıldı. Bazı ressamlar yelkenlinin güvertesinde eşsiz manzarayı resmederken, festivali düzenleyen ressam Turgut Kahraman da denizin altında Atatürk resmi çizdi.

Bu yıl ilki düzenlenen Zeytinli Köşk Uluslararası Sanat Festivali, farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 26 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ‘Tarihe Dokunanlar’ temalı sanat organizasyonu için İzmir’e gelen 14’ü yabancı 29 ressam; sanat, tarih ve sporla iç içe bir festivalin konuğu oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Hırvatistan, Letonya, Bulgaristan, Filistin, Hindistan, Almanya ve Türkiye’den katılan sanatçılar, festivalin ilk günü İzmir’in tarihi mekanlarını gezerken, ikinci gün de Selçuk ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Efes Antik Kenti’ni ziyaret etti ve tarihle iç içe bir ortamda resimlerini çizdi. Sanatçıların bir sonraki durağı ise Urla Pınarlı Adası oldu. Urla İskelesi’nden üç yelken ile açılan sanatçılar, güvertede muhteşem manzaranın resmini çizdi. Festivali düzenleyen ressam Turgut Kahraman da, 10 metre derine tüple dalarak deniz altında Atatürk’ü resmetti.

Atatürk ve Türk bayraklı yelkenli

Ressam Turgut Kahraman, denizin altında resim çizmenin zor ancak keyifli olduğunu belirtti. Öte yandan üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı resimleri bulunan yelkenliler denizde güzel bir görüntü oluşturdu. 6 Mayıs’ta son bulacak festival kapsamında Urla’da yeniden bir araya gelecek 29 ressam, denizin üzerine yerleştirecekleri şövaleleri ile resim de yapacak. Bu sırada bazı sanatçılar kite sörf yaparak, ressamlara eşlik edecek. Uluslararası ressamların ve yerli sanatçıların eserleriyle 6 Mayıs tarihinde ise sergi açılacak. Festival boyunca Urla’daki Zeytinli Köşk’te atölye çalışmaları gerçekleştirilmeye devam edilecek.

Festivale katılan sanatçıların isimleri ve ülkeleri şu şekilde:

1. Agra Ritina - Letonya

2. Ahmet Şinasi İşler - Türkiye

3. Akbar Behkalam+eşi - Almanya

4. Binnur Tuncel Uruşak - Türkiye

5. Çağatay Çevik - Türkiye

6. Dragan Tomanoviç - Sırbistan

7. Eda Uyman - Türkiye

8. Elvin Öztürk - Türkiye

9. Erdoğan Tuncer - Türkiye

10. Feridun Işıman KKTC

11. Ilze Griezane - Letonya

12. Kamber Kamber - Bulgaristan

13. Latifa Yousef - Filistin

14. Madan Lal - Hindistan

15. Marjana Goxhabeliu - Hırvatistan

16. Mustafa Arapi - Amerika ALBANY

17. Müzeyyen Koçoğlu - Türkiye

18. Naciye Özkılıç - Türkiye

19. Naile Çevik - Türkiye

20. Nursel Önen - Türkiye

21. Orhan Cebrailoğlu - Türkiye

22. Pınar Partanaz - Türkiye

23. Recep Özmel - Türkiye

24. Vsma Uspele - Letonya

25. Vija Stupane - Letonya

26. Violeta Tomanoviç - Sırbistan

27. Vugar Ali - Azerbaycan

28. Yavuz Koçoğlu -Türkiye

29 Gülizar Kılıç - Türkiye