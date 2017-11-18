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KÜLTÜR SANAT:
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18 Kasım 2017 Cumartesi 16:23

Denizlili Ressamlar Marmaris’te 3. kez sergi açtı

Faaliyetlerini Denizli’de sürdüren “Eve Sanat Galerisi”, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nin ev sahipliğinde 3. kez karma resim sergisi açtı."Alaca - 3" adlı serginin açılışında düzenlenen kokteyle çok sayıda sanatsever katıldı....

Denizlili Ressamlar Marmaris'te 3. kez sergi açtı
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Faaliyetlerini Denizli’de sürdüren “Eve Sanat Galerisi”, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nin ev sahipliğinde 3. kez karma resim sergisi açtı.

"Alaca - 3" adlı serginin açılışında düzenlenen kokteyle çok sayıda sanatsever katıldı. Sanatçılara, Belediye tarafından hazırlanan teşekkür belgelerini Marmaris bilim ve sanat dünyasının önemli isimlerinden Profesör Mustafa Ayyıldız verdi. Ayyıldız, yaptığı konuşmada, sanatın çağdaş ve modern Türkiye açısından önemine dikkat çekti.

Eve’nin sanatçıları adına konuşan Arife Yılmaz da kapılarını kendilerine 3. kez açan Marmaris Belediyesi’ne teşekkür etti. Daha sonra, katılımcılar sergiyi gezdi. 3’ü çocuk 25 ressamın 58 eserinin yer aldığı serginin,23 Kasım’a kadar açık kalacağı belirtildi.

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