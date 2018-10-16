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16 Ekim 2018 Salı 19:02

Derik Zeytin Festivali’nde renkli görüntüler

Mardin’in Derik ilçesinde, “Zeytin Anavatanında Şahlanıyor” projesi kapsamında ilk kez zeytin festivali düzenlendi. Mardin’in renkli yüzlerinden olan ‘dünyanın en uzun insanı’ Sultan Kösen ve Marilyn Monroe’e benzerliğiyle bilinen Melek Akarmut festivale renk kattı.

Derik Zeytin Festivali'nde renkli görüntüler
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Mardin’in Derik ilçesinde, “Zeytin Anavatanında Şahlanıyor” projesi kapsamında ilk kez zeytin festivali düzenlendi. Mardin’in renkli yüzlerinden olan ‘dünyanın en uzun insanı’ Sultan Kösen ve Marilyn Monroe’e benzerliğiyle bilinen Melek Akarmut festivale renk kattı.

Mardin’in Derik İlçesinde İlk kez gerçekleştirilen festivalde, Prof. Dr. Aydın Aydın Caddesi’nde gerçekleştirilen etkinliklere Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, iş insanları, sivil toplum kuruluşları, taraftar derneklerinin yanı sıra Mardin’in renkli simaları da katıldı. Dünyanın en uzun insanı olan Sultan Kösen ve Mardin’de yaşayan ve Dünyaca ünlü sanatçı Marilyn Monroe’ye benzeyen Melek Akarmut festivalde yer alarak, festivale renk kattı. Dünyanın en uzun insanı adına yapılan park açılışı Derikli çocukların hizmetine sunulurken, Marilyn Monroe ise festivalde standını açtığı Mardin sabun ve kolonyasının tüm gelirini down sendromlu çocuklara bağışladı.

İlk olarak Erzincan belediyesi tarafından Derik Belediyesi ile ortaklaşa yapılan çocuk parkı açılışı yapıldı. Açılış öncesi parkta bir araya gelen çok sayıda çocuğun Türk bayrağıyla parkta yer alması ilgiyle izlendi. Park açılışından sonra festival alanında Sultan Kösen Parkı ve etkinliklerin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, halkoyunları ve vatandaşlar ile birlikte halaylar çekti. Yaman ve Kafkas, daha sonra zeytin stantlarını tek tek gezerek, Derik zeytini hakkında bilgi aldı.

Festivalde katılan Melek Akarmut, Mardin’e özgü sabun ve kolonya satışının gelirini down sendromlu çocuklara armağan ettiğini ifade etti. Akarmut, festivale olan ilgiden memnun olduğunu kaydederek, fotoğraf çektirmek için vatandaşların sıraya da girdiğini ilgiden çok mutlu olduğunu söyledi.

‘Terör olmayacak, festivaller devam edecek’

Dünyanın en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alan Sultan Kösen ise, ülkede nerede bir festival varsa yeryüzünün en uzun insanı olarak bu festivallere katıldığını dile getirerek, “Bugün Mardin’in Derik ilçesindeki zeytin festivaline katıldık. İnsanlarımız Mardin’in zeytini fark eder zeytinini alırlar artık. Umuyorum festivaller devam eder. Şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk’ü şehit ettiler. Artık inşallah terör olmayacak, bu etkinlikler devam eder. Adıma park yapılması beni onurlandırdı. İnşallah binlerce çocuk o parklarda mutlu olacak” dedi.

Festival çeşitli etkinliklerle devam etti.
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