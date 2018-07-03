KÜLTÜR SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 09:15

Dersaadet’te Ramazan Akşamları, kitapçılarda

Kültür dünyamızın önemli simalarından Dursun Gürlek’in kitabı Dersaadet’te Ramazan Akşamları, raflarda yerini aldı.Dursun Gürlek’in süzgecinden geçen yine kültür dünyamızın canlı tablolarından yazarların, şâirlerin, edebiyatçıların...

Dersaadet'te Ramazan Akşamları, kitapçılarda
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kültür dünyamızın önemli simalarından Dursun Gürlek’in kitabı Dersaadet’te Ramazan Akşamları, raflarda yerini aldı.

Dursun Gürlek’in süzgecinden geçen yine kültür dünyamızın canlı tablolarından yazarların, şâirlerin, edebiyatçıların ramazanla ilgili hâtıralarının yer aldığı Dersaadet’te Ramazan Akşamları Timaş Yayınlarından çıktı. Kitapta, Refii Cevad Ulunay, Münir Süleyman Çapanoğlu, A. Râgıp Akyavaş, Ercüment Ekrem Talu, Safiye Ünüvar, Ayşe Osmanoğlu, Mehmet Kaplan ve Süheyl Ünver gibi İstanbul yazarlarının yanı sıra daha birçok kalem erbabının yazısı bulunuyor.

Kitaptaki hâtıralar yığını, olanca çeşnisi, bol malzemesi ve renkli levhalarıyla bir nevi “Ramazan Edebiyatı” olabilecek bir edebiyat türünü ortaya çıkarıyor denebilir. Ramazan medeniyeti, Ramazan edebiyâtıyla daha canlı, daha heyecanlı bir hâle geliyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku