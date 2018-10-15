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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:32

Doç. Dr. Şafak Nakajima’nın yeni kitabı ‘Aklın Kutsal Kitabı’ raflarda

Doç. Dr. Şafak Nakajima’nın insana ve yaşama dair hemen her konuda bilgiler sunduğu yeni kitabı ‘Aklın Kutsal Kitabı’ Destek Yayınları’ndan çıktı.Doç. Dr. Şafak Nakajima’nın, tıp, psikoloji, bilim, felsefe ve sanat arasında köprüler...

Doç. Dr. Şafak Nakajima'nın yeni kitabı ‘Aklın Kutsal Kitabı' raflarda
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Doç. Dr. Şafak Nakajima’nın insana ve yaşama dair hemen her konuda bilgiler sunduğu yeni kitabı ‘Aklın Kutsal Kitabı’ Destek Yayınları’ndan çıktı.

Doç. Dr. Şafak Nakajima’nın, tıp, psikoloji, bilim, felsefe ve sanat arasında köprüler kurarak yazdığı, az sözle çok şey anlattığı ‘Aklın Kutsal Kitabı’ raflarda yerini aldı. Kitap, kişilik biçimlerinden zor insanlara, aşktan duygusal şiddete, mutluluktan intihara, inançlardan bilim tarihine, cinsiyet meselelerinden hayatın anlamına uzanan pek çok konuda, insanı tanıma ve hayatı anlama yolculuğunuza ışık tutmak için yazıldı. Kişinin kendini tanıma ve yaşamını anlamlı kılma yolculuğunda birer fener olacak yazılardan oluşan kitabı okurken tıp, psikoloji, bilim, felsefe ve sanat arasında bir yolculuğa çıkacaksınız.
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