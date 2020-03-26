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26 Mart 2020 Perşembe 03:23

Donmadan Online Full Hd Film izle Web Siteniz

Donmadan Online Full Hd Film izle Web Siteniz
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Animasyon ve fantastik tarzda olan bu film yeni film sitemizde yayına giriyor. İnternet üzerinden izlemek isteyen seyirciler de filmci dayi adı altında araştırma yaparak filme ulaşabilirler. Ayrıca film ile ilgili yorumları ve puanlamaları görüp kendi düşüncelerini de paylaşabilirler. Sizler de merakla beklenen bu filmi kolaylıkla izleyebilirsiniz.


Çizgi dizilerden uyarlanan farklı yapıtları bir arada tutan aksiyon filmidir. Birçok amaca yönelik olan film özellikle izleyenleri etkilemekte oldukça başarılıdır. Filimin 2020 senesi içerisinde dördüncü bölümüm seyirci ile buluşması hedeflenmektedir. Michael Bay’ın yönetmenliğini yaptığı filmde oldukça ünlü isimleri de görmemek mümkün değildir.

Başta yardımcı yönetmenliği yapan Steven Spielberg sonrasında ise Shia Labeouf, Megan Fox’un başrollerinde yer aldığı film hemen hemen her yaş gurubuna hitap etmektedir. Yerli filmler gibi diğer Amerikan- Japon ortak yapımıdır. Olayın çıkış kaynağı ise Japonya da oyuncak serisi olmuştur. Ortaya çıkan her yeni bir adım yavaş yavaş bugünkü Transformers canlandıran robotlara dönüşmüştür.

Serinin son filmi olan komedi filmleri 2017 Haziran ayında beyaz perdede görüntülenmeyi hedeflemektedir. İçerik olarak arabadan robotlara dönüşen ve çeşitli maceralara sürükleyen filmde, iyi robotlar ve kötü robotlar olarak ayrılan çeşitler vardır. Dünya’yı korumaya çalışan iyi robotlar, zaman zaman yenilgiye ve sayı olarak azalmaya mahkûm olsalar da mevcutta kalanlar hiçbir zaman farklı amaç edinmemektedirler. için şuanda yapılabilecek tek şey fragmana göz atmaktır.

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