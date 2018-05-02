KÜLTÜR SANAT:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:39

Dünya Dans Günü’nde flamenko gösterisi

Dünya Dans Günü dolayısıyla Balat Semti’nden Ayvansaray Semti’ne doğru bir kilometrelik yürüyüş yapılarak tarihi ve kültürel mekânlarda dans edildi.Dünya Dans Günü dolayısıyla, 28 Nisan Cumartesi günü İstanbul Üniversitesi Diş...

Dünya Dans Günü'nde flamenko gösterisi
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Dünya Dans Günü dolayısıyla Balat Semti’nden Ayvansaray Semti’ne doğru bir kilometrelik yürüyüş yapılarak tarihi ve kültürel mekânlarda dans edildi.

Dünya Dans Günü dolayısıyla, 28 Nisan Cumartesi günü İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçkin Dindar ve İstanbul Flamenko Derneği iş birliğinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Balat Semti’nden Ayvansaray Semti’ne doğru bir kilometrelik yürüyüş yapılarak tarihi ve kültürel mekânlarda dans edildi.

Dans gösterisinin yanı sıra etkinlik boyunca konferans verildi. Flamenko film gösterimi yapıldı, Flamenko resim sergisi açıldı.

Flamenko müziği ile inanılmaz bir gün yaşandı

Ressam Banu Devrim’in 30 kadar Flamenko konulu eserle katıldığı sergi, Anemas kafede tarihi atmosferli bir galeride gerçekleşti. Sergiye katılanlar muhteşem danslar ve Flamenko müziği ile inanılmaz bir gün yaşadı.

Flamenko’nun sembolü olan Midilli atıyla gezilerek katılımcılara gün boyunca dansın ve müziğin içeriği hakkında bilgi verildi. Etkinliğe Ayvansaray ve Balat’ta yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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