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18 Ekim 2018 Perşembe 09:30

Dünyanın en küçük Kur’an-ı Kerim’i Kuşadası’nda sergileniyor

Dünyanın en küçük el yazması Kur’an-ı Kerim’i Kuşadası’nda açılan Türkiye’nin ilk mikro-minyatür sergi alanında görücüye çıktı.Türkiye’nin ilk, dünyanın ise üçüncü mikro-minyatür sergi alanı Kuşadası’nda açıldı....

Dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim'i Kuşadası'nda sergileniyor
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Dünyanın en küçük el yazması Kur’an-ı Kerim’i Kuşadası’nda açılan Türkiye’nin ilk mikro-minyatür sergi alanında görücüye çıktı.

Türkiye’nin ilk, dünyanın ise üçüncü mikro-minyatür sergi alanı Kuşadası’nda açıldı. Türkiye’nin tek gubari hat sanatçısı olan Necati Korkmaz tarafından Kuşadası Belediyesinin katkılarıyla Kalekapısı’nda açılan mikro-minyatür sergi alanında sadece mikroskop ve büyüteçler aracılığıyla görülebilen eserler sergileniyor. Kuşadası Kale Kapısı’nın üst katında yer alan ve Türkiye’nin ilk mikro minyatür sergi alanı olma özelliğini taşıyan sergi alanında Korkmaz’ın 40 eseri sürekli olarak sergilenecek. Korkmaz ayrıca, yılın belirli dönemlerinde sergi alanında canlı performans sergileyecek.

Tilki kılıyla yazıldı

Mikro-minyatür sergi alanında gubari hat sanatçısı Necati Korkmaz’ın 3,5 yılda yazdığı dünyanın en küçük el yazması Kur’an’ı Kerim sergileniyor. Korkmaz, 1 santimden küçük olan Kur’an-ı Kerim’i tilki kılıyla çok hijyen bir ortamda geceleri yazarak tamamladığını söyledi.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler saç teline, pirinç tanesi, toplu iğne üzerine işlenen ve yazılan yazıları mikroskop ve büyüteç yardımıyla hayranlıkla izliyor.
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