Edebiyat Günleri’nde ödüller, sahiplerini buldu

Antalya Edebiyat Günleri açılış gecesinde konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Kolay tüketilecek estetik araçlarla rekabet edebilmemiz için çok daha yoğun edebiyat etkinlikleri düzenlememiz lazım” dedi.Muratpaşa Belediyesi’nin...

Antalya Edebiyat Günleri açılış gecesinde konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Kolay tüketilecek estetik araçlarla rekabet edebilmemiz için çok daha yoğun edebiyat etkinlikleri düzenlememiz lazım” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Antalya Edebiyat Günleri’nde ‘En İyi Öykü’ ve ‘En İyi İlk Öykü’ kitabı dallarıyla birlikte, onur ödülleri Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenen açılış gecesinde sahiplerini buldu. Gecede ilk ödül, ‘En İyi İlk Öykü Kitabı’ dalında verildi. Özcan Karabulut, İbrahim Karaoğlu, Ayşegül Tözeren, Belma Fırat, Ercan Yılmaz’dan oluşan Seçici Kurul’un 2017 yılında yayınlan öykü kitapları arasında yaptığı değerlendirme sonucunda bu yılın ‘En İyi İlk Öykü Kitabı’ ödülü ‘Ev Yapımı Hüzünler’le Oğuzhan Yeşiltuna’nın oldu. Bu yılın ‘En İyi Öykü Kitabı’ ödülü ise ‘Kamçılanma Mesafesi’sle Zeynep Uzunbay’ın oldu.

Onur ödülleri

Bu yılın onur ödüllerinin de takdim edildiği gecede, ilk olarak 50 kuşağı öykücülerinden Adnan Özyalçıner sahneye geldi. Özyalçıner, “Muratpaşa Belediyesi’nin kültür, edebiyat ve sanata verdiği öneme bu konuda Başkanın yaptığı güzel işlere ve edebiyatı, sanatı, kültürü yayma konusunda gösterdikleri emeğe teşekkür ediyorum” diye konuştu. Gecenin 2’nci onur ödülü ise şair Ahmet Telli’ye takdim edildi. Ödülünü Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı ve şair Ferruh Tunç’tan alan Telli, gecede ‘Veda Divanı’ şiirini okudu. Antalya Edebiyat Günleri’nin açılış gecesinin son ödülü öykü ve roman yazarı İnci Aral’a takdim edildi. Onur ödülünü Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’dan alan Aral, bu yıl edebiyatın büyük kapısından girişinin 41’inci yılı olduğunu söyledi.

“Mücadele için daha fazla edebiyat”

Başkan Uysal, İnci Aral’a ödül takdim ediyor olmanın büyük bir onur olduğunu belirterek, “Yerel yönetimler olarak çok daha yoğun edebiyat etkinlikleri düzenlememiz lazım. Yüzeysel işlerle uğraşanlarla, basit, kolay tüketilecek estetik araçlarla rekabet edebilmemiz için Yeni İnci Arallar, Ahmet Telliler, Adna Özyalçınerler yetiştirmeli” diye konuştu. Gece, konuk sanatçı olarak İlke Türkdoğan’ın da sahne aldığı Dolunay Obruk konseriyle sona erdi.