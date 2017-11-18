Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
KÜLTÜR SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 08:54

Efeler Belediyesi Türk Müziği Korosu mest etti

Efeler Belediyesi Türk Müziği Korosu, Aydın Kültür Merkezi’nde verdiği konser ile geceye katılanları mest etti.Efeler Belediyesi tarafından Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu üyelerinden oluşturulan Türk Müziği Korosu konserlerine...

Efeler Belediyesi Türk Müziği Korosu mest etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Efeler Belediyesi Türk Müziği Korosu, Aydın Kültür Merkezi’nde verdiği konser ile geceye katılanları mest etti.

Efeler Belediyesi tarafından Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu üyelerinden oluşturulan Türk Müziği Korosu konserlerine devam ediyor. Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu’nda Efeler halkı ile buluşan Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Müziği Korosu’nun konserine, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Belediyesi Meclis Başkan Vekili Halis Günday, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Salonu tıklım tıklım dolduran Efeler halkı, koronun seslendirdiği türkülere gece boyunca eşlik etti.

Konserin sonunda Aydın’ın simgelerinden biri olan efeler sahne aldı. Koronun ve koroya eşlik eden vatandaşların hep bir ağızdan seslendirdikleri ‘Çökertme’ türküsü ile zeybek gösterisi yapan Efeler Belediyesi Efe ekibi, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı ve dakikalarca alkışlandı.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<