Eğrigöz Kalesi ve İkitaş Kanyonu turizme kazandırılmayı bekliyor

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde bulunan tarihi Eğrigöz Kalesi ve 7 kilometrelik İkitaş Kanyonu, eşsiz güzellikleriyle turizme kazandırılmayı bekliyor.

195 nüfuslu Eğrigöz köyü sakinleri, İkitaş Kanyonu ve sayısız tarihi kalıntılarıyla bölgenin bir an önce turizme kazandırılmasını istiyor.

Bölgede bulunan İkitaş Kanyonu, Dereli Kaplıcaları’na kadar uzanıyor. Bölgenin gerekli yatırımın yapılmasıyla, dağcılar, doğa yürüyüşçüleri ve gezi gruplarının uğrak yeri olması bekleniyor. Bölge halkı ’Kazıklı Voyvoda’ diye anılan Eflak Prensi Vlad Tepes’in esir edildiği yer olduğuna inanılan Eğrigöz Kalesi ile Dereli köyü arasına yapılacağı belirtilen kanyonu bekliyor. Eğrigöz Kalesi’ne çıkılan merdivenlerin içler acısı durumu ve giriş bölgesine derme çatma yapılmış demir merdiven, gezi için gelen birçok turisti ve vatandaşları hayrete düşürüyor. Bir çok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi kale ve etrafı bakımsızlıktan dolayı her geçen gün zarar görüyor.

7 kilometrelik kanyonun yapım kararı alınmasına rağmen hiç bir çalışma yapılmaması ve sadece 2 adet bungalov evin yapılması ve bölge turizmi için çok faydalı olacak adımların bir türlü atılmaması bölge halkı tarafından tepkiyle karşılanıyor.

’3 medeniyetin izlerini üstünde taşıyan tarihi çeşme ilgi odağı

Köy meydanında ne zaman yapıldığı belli olmayan ve Bizans, Roma ve Osmanlı medeniyetinin izlerini taşıyan çeşme ilgi odağı oluyor. Tarihi çeşme ile ilgili açıklamada bulunan Ali Ünal, ’’Üç medeniyetin izlerini taşıyan bu çeşmenin ortasında bayan figürü olduğunu söylüyorlar. Cumhuriyet öncesi burada medreseler varmış. O zamanki hocalar bu taşı İslami açıdan uygun değil diye tıraşlamışlar. Eskiler suların kadının göğsünden aktığını söylerler’’ dedi.

Ünal, Eğrigöz köyünde bulunan ve 1970’li yıllara kadar ortaokul olarak kullanılan 1930 yapımı binanın da restore edilip tekrar turizme kazandırılmasını istedi.

’’Mağaracılık turizmi ve özellikle dağcılık turizmi için çok güzel bir yer’’

Eğrigöz Kalesi ve yapılmasını istediği kanyon hakkında bilgiler veren Eğrigöz Muhtarı Ahmet Öztürk, "Eğrigöz Kalesi çok eski bir kale. Kimine göre 5 bin yıllık kimine göre 7 bin yıllık bir kale. Kalenin ön yüzünden bir girişi var, bir de doğusundan kimilerine göre kaçış noktası, kimilerine göre su almak için bir çıkış var. Emet Çayı kale yanından doğal kanyona doğru akmakta. Burayı görmemiz için köyden 3 kilometre dolaşmamız gerekiyor. Buranın tarihe kazandırılması gerekiyor. Kültür Bakanlığımızın ben bu konuda bize destek çıkmasını istiyorum. Köyün içerisinde 3 dönemin izlerini taşıyan tarihi bir çeşmemiz, eski minaremiz ve tarihi hamamlarımız var. Burası çok güzel bir cennet. Turizm bakanlığından gerekli ilgi alakayı görmemiz gerekiyor. Türkiye’mize bu güzelliği kazandırmamız gerekiyor. Köyün etrafı yalçın kaya olduğu için mağaralar çok. Mağaracılık turizmi ve özellikle dağcılık turizmi için çok güzel. Yüksek tırmanma alanları var. Bu konuda yetkililerden bize yardımcı olmalarını bekliyorum’’ diye konuştu.

Bölgede akan ve kalenin arka yüzünden geçen Emet Çayı’nın sağ ve sol tarafında yürüyüş yollarının olmaması ve özellikle bataklık alandan yürüyerek kalenin arka kısmına gidilmesi, kaleyi ve kanyonu ziyaret eden vatandaşlarda büyük bir şaşkınlık oluşturuyor. Emet Çayı üzerinde bir çok vatandaşın balık tutması ve çay üzerinde bulunan değirmen, kale yanında ilginç görüntüler oluşturuyor.