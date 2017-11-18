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KÜLTÜR SANAT:
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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:08

Elazığ’da Atatük’ün sevdiği eserler seslendirildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 80’inci yıl dönümü dolyısıyla verilen konserde Atatürk’ün sevdiği eserler seslendirildi.Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 80’inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı....

Elazığ'da Atatük'ün sevdiği eserler seslendirildi
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 80’inci yıl dönümü dolyısıyla verilen konserde Atatürk’ün sevdiği eserler seslendirildi.

Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 80’inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Elazığ Devlet Klasik Tük Müziği Korosu, Valilik öncülüğünde konser verdi. Nurettin Ardınçoğlu Kültür Merkezindeki konserin Koro şefliğini Şef Yardımcısı Ender Şen yaptı. Konserde, Atatürk’ün sevdiği 14 eser solo ve koro olarak seslendirildi.

Elazığ Devlet Klasik Tük Müziği Korosu olarak periyodik konserlerin yanı sıra özel günlerde de konser verdiklerini belirten Koro Müdürü Olcay Bürhan, "Bugün de o özel günlerden biri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 80’inci yıldönümündeyiz. Bu kapsamda Elazığ Valiliği ile birlikte Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan bir repertuvarla izleyicilerin karşısına çıktık. Umarım izleyicilerimiz büyük zevk duymuştur. Konserimizi Koro Şef Yardımcısı Ender Şen yönetti. Atatürk’ün sevdiği 14 eser seslendirildi" dedi.

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