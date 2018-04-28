KÜLTÜR SANAT:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 11:07

Eserlerini doğada yapıyor

Kütahya’da, naif ressam Hasan Kara, tablolarının daha gerçekçi olması için ilkbahardaki çalışmalarını doğada yapıyor.Onlarca karma ve kişisel sergi açtığını belirten Hasan Kara, "Kütahya’da rahmetli Hüseyin Yüce’yi tanıdım....

Eserlerini doğada yapıyor
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Kütahya’da, naif ressam Hasan Kara, tablolarının daha gerçekçi olması için ilkbahardaki çalışmalarını doğada yapıyor.

Onlarca karma ve kişisel sergi açtığını belirten Hasan Kara, "Kütahya’da rahmetli Hüseyin Yüce’yi tanıdım. Yüce’nin resimleri beni çok etkiledi. Onun resimleri beni çok etkiledi. 22 yıldır ressamlık yapıyorum. Renkleri sevdiğim için kendimi doğaya attım. Kışın Kent Konseyi Sanat Merkezi’nde atölyemde, ilkbaharda da doğada çalışıyorum. Çimenlerin üzerlerinde resim yapıyorum. Ben hiç resim eğitimi almadım. Kendi kendimi geliştirdim. Bence resim bütün hastalıkları yener. İnsan kanser hastası bile olsa resim sayesinde bu hastalığı yener. İlkbaharla birlikte Kundukviren mevkiine giderek yağlı boya tablolarımı burada yapıyorum. Yaptığım manzara resimleri beğeniliyor. Çalışmalarımı doğal ortamda yapmam çok şey fark ettiriyor. Birçok sanatsever doğal ortamda yapılan tabloyla evde fotoğrafa bakılarak yapılan tablo arasında çok fark buluyor" diye konuştu.

Vatandaşlar, doğada ilk defa resim yapan bir sanatçı gördüğünü dile getirerek, polis ressam Hasan Kara’ya çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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