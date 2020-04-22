Sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur son derece geniş bir kitleye hitap eden sanatçılar arasında yer alıyor. Arabesk müziğin dev isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur gerek şarkıları gerekse efendi kişiliği sayesinde hayranlarının gönlünde taht kurmuş sanatçılar arasında ilk sıralarda bulunuyor. Hem müzik dünyasında hem de film sektöründe son derece başarılı çalışmaları olan sanatçı 1945 senesinde dünyaya gelmiştir. Adana’nın Hürriyet Mahallesi’nde dünyaya gelen Ferdi Tayfur, okul hayatını tamamlayamadan babasını kaybetmiştir. Babasının vurularak öldürülmesi sonrasında okulu bırakan Ferdi Tayfur, bir çiftlikte çalışarak hayatını devam ettirmeye başlamıştır. Aile geçimine 16 yaşından itibaren katkıda bulunan şarkıcı daha sonra hayallerini gerçekleştirebilmek için İstanbul’a gider.

Ferdi Tayfur ve Şarkıları

İlk çıktığı günlerden bu yana popülaritesini hiçbir zaman kaybetmemiş olan Ferdi Tayfur, İstanbul’a ilk gittiği zamanlarda gereken ilgiyi görmemiştir. Ancak daha sonra 1968 yılında İstanbul’a gelerek Seda plak ile ilk anlaşmasını imzalar. Bu da sanatçının çıkışı için ilk adım olur. Ferdi Tayfur ilk plaklarında istediği başarıyı yakalayamasa da müzik sektöründen vazgeçmek istemez. Bununla birlikte ismi duyuldukça hayran kitlesinin artmaya başlaması Ferdi Tayfur’un daha da güçlü bir sanatçı haline gelmesini sağlamıştır. Ferdi Tayfur unutulmaz şarkıları günümüzde halen büyük bir ilgi ile dinlenmektedir. İnternet üzerinden Ferdi Tayfur şarkıları indir olanakları ile tüm şarkıları ve albümleri kolayca dinlenebilmektedir.

Ferdi Tayfur’un Sevilen Albümleri

Ferdi Tayfur sanat yaşamı boyunca birçok albüme imzasını atmış başarılı şarkıcılar arasında yer almaktadır. Ferdi Tayfur albümlerine ulaşmak son derece kolaydır.

En sevilen Ferdi Tayfur albümleri arasında şunlar yer almaktadır:

Çeşme,

Geçen Yıl,

Seni Diledim,

Gönül Yorgunu,

Ben de Özledim,

Yıldızlarda Kayar,

Merak Etme Sen.

Sanatçı türlü konserleri, klipleri ve filmleri ile günümüzün en başarılı arabesk şarkıcıları arasında bulunmaktadır. Ferdi Tayfur bilinmeye başladıktan sonra çok nadir olan ve popülerliğini yitirmeyen şarkıcılardan biri olmayı başarmıştır. Tüm sanat yaşamı boyunca 50 kaset ve 34 film başarısının altına imzasını atmıştır.

Ferdi Tayfur'un tüm şarkılarına ulaşmak için https://www.mp3indirdur.mobi/337-1-sanatci-sarkilari-ferdi-tayfur-indir.html adresini ziyaret edebilirsiniz.