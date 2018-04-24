KÜLTÜR SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 14:33

fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda final heyecanı yaklaşıyor

Turkcell’in dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda, bu yıl 21’incisi düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması’nda, uygulama üzerinden gerçekleştirilen ve milyonlarca kişinin katıldığı oylama tamamlandı. Toplamda 35 ekibin sahne...

fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda final heyecanı yaklaşıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Turkcell’in dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda, bu yıl 21’incisi düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması’nda, uygulama üzerinden gerçekleştirilen ve milyonlarca kişinin katıldığı oylama tamamlandı. Toplamda 35 ekibin sahne alacağı, büyük sürprizlerle dolu final için geri sayım başladı.

’Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu’ ödülüne sahip, Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde End Productions tarafından düzenlenen, fizy 21’inci Liseler Arası Müzik Yarışması’nda finale giden yolculuk, büyük bir heyecanla devam ediyor. 23-24 Mart’ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 30-31 Mart’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda ve 6-7 Nisan’da İzmir Arena’da gerçekleştirilen elemelerde en başarılı performansı sergileyen 29 performansa, fizy’de düzenlenen online oylamalarda, en çok beğeniyi alan 6 performans da eklendi. Toplam 35 performansın yer alacağı final, 28 Nisan’da İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek. Organizasyon boyunca sahnelenecek tüm performanslar, final heyecanı ve ödül töreni fizy’den canlı olarak yayınlanacak, Bostancı Gösteri Merkezi’ne gelemeyenler, yarışmayı fizy’den on-line olarak takip edebilecek.

Bu yılın sürprizi “Barış Manço Özel Ödülü”

Bu yılki organizasyonda Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço da, bir kez daha anılacak. Yarışma için hazırlanan fizy tanıtım filminde yer verilen Barış Manço teması, finale taşınacak ve büyük usta anısına, bir gruba ’Barış Manço Özel Ödülü’ verilecek. Özel ödül, Barış Manço’nun eşi Lale Manço, oğulları Doğukan Manço ve Batıkan Manço tarafından kazanan ekibe takdim edilecek.

’Pop Efsanesi Ödülü’ Nükhet Duru’ya

Türk pop müziğinin en güçlü yorumcusu Nükhet Duru’ya “Pop Efsanesi Ödülü” nün verileceği törende, birbirinden ünlü isimler de sahne alıp, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

fizy 21’inci Liseler Arası Müzik Yarışması final programı

Tarih ... 28 Nisan 2018 Cumartesi

Yer ... İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi

Kapı Açılış ... 10:30

Yarışma ... 12:00 - 16:00

Jüri Değerlendirmesi ... 16:00 - 19:00

Ödül Töreni ... 20:00 - 22:00

6 dalda para ödülü

Yarışmada dereceye girecek grupların başarısı para ödülüyle taçlandırılacak. Dereceye girenlere toplam 6 dalda, 70 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca, jürinin performanslarına göre belirleyeceği 3 yarışmacıya, eğitim sponsoru Okan Üniversitesi tarafından karşılıksız eğitim bursu verilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku