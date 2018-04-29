fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda kazananlar belli oldu

fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın ödülleri İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahiplerini buldu. Yarışmada dereceye giren grupların başarısı para ödülleriyle taçlandırıldı. Dereceye girenlere toplam 6 dalda, 70 bin TL para ödülü verildi.

Dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda, bu yıl 21’incisi düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması’nın büyük finali İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Turkcell açıklamasın göre finale yükselen 35 lisenin kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, geleceğin yıldızları sahne performanslarıyla herkesi büyüledi. Müzik dünyasının ünlü isimleri, gazeteciler ve medya mensuplarından oluşan jüri üyeleri, birincileri belirlemek bir hayli zorlandı. 5 ay boyunca devam eden yarışma heyecanı, yerini bu kez mutluluğa ve sevinç göz yaşlarına bıraktı. Büyük ödülü kazanan grubu, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu birlikte anons etti. 10 Bin TL’lik büyük ödülün kazananı Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi oldu.

Bu yılın sürprizi ‘Barış Manço Özel Ödülü’

Bu yılki organizasyonda Türk pop müziğinin efsane ismi Barış Manço da unutulmadı. Yarışma için hazırlanan iki farklı tanıtım filminde yer verilen Barış Manço teması, finale taşındı ve büyük usta anısına, Kepirtepe Anadolu Lisesi ve Lüleburgaz Atatürk Anadolu Lisesi grubunun solisti Göksu Aksu’ya ‘Barış Manço Özel Ödülü’ verildi. Özel ödül, Barış Manço’nun eşi Lale Manço ve oğlu Batıkan Manço tarafından kazanan ekibe takdim edildi.

‘Pop Efsanesi Ödülü’ Nükhet Duru’ya

Türk pop müziğinin en güçlü yorumcusu Nükhet Duru’ya “Pop Efsanesi Ödülü” nün verildiği törende; Kalben, Çağatay Akman, Gökhan Akar, Ece Seçkin sahne alıp, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

‘Geleceğin yıldızlarının yanındayız’

Büyük organizasyonun bir parçası olmaktan çok mutlu olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Bu yıl 21’incisi düzenlenen ve Türkiye’nin en çok dinlenen dijital müzik platformu fizy ile destek verdiğimiz Liseler Arası Müzik Yarışması’nda gençlerin heyecanına bir kez daha ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geleceğin müzik yıldızlarını burada gün boyunca dinlemek ve etkileyici sahne performanslarını seyretmek bize çok keyif verdi. Aynı zamanda finalistlerin performanslarını gün boyunca fizy üzerinden yayınlayarak buradaki coşkuyu Türkiye ve dünyadaki tüm müzikseverlere aktırdık. Gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Yarışmanın kurucusu olan ve 21 yıldır başarıyla organize eden Serhat Hacıpaşalıoğlu da “Dünyanın en önemli gençlik organizasyonlarından biri olan fizy Liseler Arası Müzik Yarışması’nın 21’inci yılını kutladığımız için çok mutluyum. Organizasyonumuz daha uzun yıllar devam edecek, müzik dünyasına yeni yıldızlar kazandırmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Geleceğin müzik starları belli oldu

fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda dereceye giren gruplar büyük ödüllerin sahibi oldu.

En İyi İcra Grubu

1.lik Ödülü; Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi

2.lik Ödülü; İstanbul Özel Çevre Koleji

3.lük Ödülü; İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi ve Çorlu İMKB Fen Lisesi / Tekirdağ Anadolu Lisesi

Fulltrip En İyi Orkestra Performansı

1.lik Ödülü; İstanbul Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi

2.lik Ödülü; İstanbul Özel Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi ve Galatasaray Lisesi

3.lük Ödülü; Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi

Dergilik En İyi Sahne Performansı

1.lik Ödülü; Alparslan Anadolu Lisesi / Özel Teknofen Koleji Anadolu Lisesi

2.lik Ödülü; İzmir Özel Bornova Okyanus Anadolu Lisesi

3.lük Ödülü; İstanbul Özel Moda Mimar Sinan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi / Özel Kadıköy Akşam Lisesi

TV+ En İyi Kız Solist

1.lik Ödülü; Cemre Özen - İstanbul Özel Alman Lisesi

2.lik Ödülü; İrem Pehlivan - Bursa Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi

3.lük Ödülü; Dilara Gür - Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi ve Güneş Uluçay - Ankara Güzel Sanatlar Lisesi

Yaani En İyi Erkek Solist

1.lik Ödülü; Çağlar Kazak - İzmir Balçova Anadolu Lisesi

2.lik Ödülü; Beycan Dağcı - İstanbul Özel Çevre Koleji

3.lük Ödülü; Eray Yılmaz - Özel Bursa Sınav Koleji Anadolu ve Fen Lisesi ve Arda Akel - Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi

BiP En İyi Enstrüman Performansı

1.lik Ödülü; Zeynep Sude Bülbül - Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi

2.lik Ödülü; Furkan Yangöz - Çorlu İMKB Fen Lisesi / Tekirdağ Anadolu Lisesi

3.lük Ödülü; Deniz Şengezer - İstanbul Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi

Okan Üniversitesi Üstün Başarı Ödülü Kazananlar

1.lik Ödülü; Zeynep Sude Bülbül - Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi

2.lik Ödülü; Kenan Berke Özer - İstanbul Özel Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi

3.lük Ödülü; Emre İlbaş - İstanbul Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi

LIFECELL En Dinamik Grup Ödülü; İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi

LIFEBOX Özel Ödülü Ümit Veren Enstrümanist; Zehra Gümüş - İstanbul Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi

Yılın Genç Yıldızı; Ece Seçkin

Basın Özel Ödülü En İyi Solist; Sema Nur Alan - İstanbul Özel Şafak Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Basın Özel Ödülü En İyi Grup; Ordu Anadolu Lisesi

Jüri Özel Ödülü Kişi; Ada Güney Ak - İstanbul Özel Saint Benoit Fransız Lisesi

Jüri Özel Ödülü Grup; Özel İzmir Amerikan Koleji