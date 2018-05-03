KÜLTÜR SANAT:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:57

Fotoğrafçılar Mardin’i dünyaya tanıtacak

Mardin’de bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Ulusal Fotomaraton Yarışması’na katılan fotoğrafçılar, kenti dünyaya tanıtacak.Mardin’de bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ve dün başlayan Ulusal Fotomaraton Yarışması devam ediyor. 6 Mayıs’a...

Fotoğrafçılar Mardin'i dünyaya tanıtacak
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Mardin’de bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Ulusal Fotomaraton Yarışması’na katılan fotoğrafçılar, kenti dünyaya tanıtacak.

Mardin’de bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ve dün başlayan Ulusal Fotomaraton Yarışması devam ediyor. 6 Mayıs’a kadar sürecek yarışmaya yaklaşık 300 amatör ve profesyonel fotoğrafçı katılım sağladı. Fotoğrafçılar, Kasımiye Medresesi, Kırklar Kilisesi, Zinciriye Medresesi, Ulu Cami, Eski Mardin, Dara, Dayrulzafaran, Savur, Midyat, Anıtlı köyü ve Meryem Ana Kilisesi gibi tarihi mekanlarda çektikleri fotoğraflarla kenti dünyaya tanıtacak. Yarışma sonuçları ise 7 Mayıs’ta açıklanacak.

Yarışmaya katılan fotoğrafçılardan Vahap Erdoğan, onlarca sanatçının Mardin’de ağırlandığını belirterek, “Böyle güzel organizasyonların Mardin’de olmasını sevinçle karşılıyoruz. Böyle organizasyonların sürekli olmasını istiyoruz” dedi.

“Fotoğrafın turizme katkısı muazzam”

Giresun’dan Mardin’i fotoğraflamak ve yarışmaya katılmak üzere gelen Kemal Özkılıç ise 2010 yılından beri çeşitli aralıklarla kente geldiğini anlattı. Her gelişinde ayrı bir mutluluk yaşadığını dile getiren Özkılıç, “Tarih doğa güzellikleri bizi çok etkiliyor. 2010’dan beri gelip gidiyorum. Biz fotoğrafçılar açısından muazzam bir malzeme var. Fotoğrafın turizme katkısı muazzam” diye konuştu.

“Mardin’de tüm yataklar dolu”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman da, “Maksadımız zaten bir dünya şehri, Mezopotamya’nın incisi, bir masal şehri olan Mardin’i daha da iyi, fotoğraf sanatçısı gözüyle tanıtmak. Mardin’in zengin kültürü, mutfağı, tarihi ve coğrafyası kıymetli fotoğraf sanatçılarımızın gözüyle ve onların paylaşımlarıyla dünyaya tanıtılacak. Mardin’de bir idareci olarak bundan mutluyum. 6 bin 500 yataklı ilimizde son aylarda bütün yataklar doldu. Mardin’in tanıtımı için yeni etkinliklere liderlik yapmayı arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.
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