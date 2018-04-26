KÜLTÜR SANAT:
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26 Nisan 2018 Perşembe 09:04

Galata Kulesi’ne yansıtılan video mapping gösterisi mest etti

2-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan İstanbul Gençlik Festivali’nin tanıtımı için Galata Kulesi’nde yapılan video mapping gösterisi izleyenleri adeta mest etti.

Galata Kulesi'ne yansıtılan video mapping gösterisi mest etti
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2-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan İstanbul Gençlik Festivali’nin tanıtımı için Galata Kulesi’nde yapılan video mapping gösterisi izleyenleri adeta mest etti.

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali (İGF) 2-6 Mayıs tarihleri arasında başlıyor. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan festivalde gençleri dolu dolu 5 gün bekliyor. Festivalde; konser, eğlence, kültür-sanat, bilim teknoloji, söyleşi, spor, sosyal sorumluluk, turnuva, e-oyunlar ve daha birçok alanda onlarca etkinlik gerçekleştirilecek.

Festivalin tanıtımı için Galata Kulesi’nde yapılan video mapping gösterisi vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Galata Kulesi’nde yapılan görsel şov vatandaşları adeta mest etti. Gösteriyi izleyen vatandaşlar telefonlarına sarılarak, o anları kaydetme yarışına girdi.
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