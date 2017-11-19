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19 Kasım 2017 Pazar 16:30

Gaziantep’te Midye Baklava

Yurtiçi ve yurtdışında “Baklava” denince akla gelen ilk markalardan biri olan Gaziantep, Midye Baklavayı sektöre kazandırdı.2014 yılından bu yana, sektöründe gerçekleştirdiği inovasyonlarla her geçen gün daha hızlı adımlarla ilerleyen...

Gaziantep'te Midye Baklava
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Yurtiçi ve yurtdışında “Baklava” denince akla gelen ilk markalardan biri olan Gaziantep, Midye Baklavayı sektöre kazandırdı.

2014 yılından bu yana, sektöründe gerçekleştirdiği inovasyonlarla her geçen gün daha hızlı adımlarla ilerleyen firma, şimdi de Midye Baklava ile, sektöründe bir ilke daha imza attı.

Son bir aydır piyasaya sürülen, şöbiyet ile baklava arası bir ürün olarak tanımlanan Midye Baklava, içerisinde kullanılan bol fıstık ve kaymak ile şimdiden tüketicilerin göz bebeği oldu. Midye Baklava tüm Türkiye’ye gönderimleri başladı.

Antepsan Baklava

Bugün, Türk mutfağının gururu Antep’in meşhur baklavasını dünyaya tattıran Antepsan Baklava, 2014 yılında Başpınar’da yeni kurulan bin metrekarelik kapalı alanla Gaziantep’in en büyükleri arasında baklava üretim tesisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Teknoloji ile el emeğinin buluştuğu tesislerde, baklava ve tatlı çeşitleri üretimi ile “glikozsuz kaliteli baklava” prensibiyle hazırlanmakta ve Suudi Arabistan’dan Avrupa’ya uzanan farklı coğrafyalardaki insanlara sunulmaktadır. Geniş ürün yelpazesine her geçen gün yeni bir lezzet ekleyen marka, Avrupa standartlarında ürün geliştirmekte ve lezzetini dünyanın en büyük şehirlerine ulaştırmak için 24 saat çalışmaktadır.

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