“Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışması” ödülleri yarın sahiplerini bulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının genç sanatçıları desteklemek üzere düzenlediği “2018 Troya Yılı” konulu “Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışması” ödülleri, yarın saat 14.00’te, Çanakkale Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu’nda sahiplerini bulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının genç sanatçıları desteklemek üzere düzenlediği “2018 Troya Yılı” konulu “Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışması” ödülleri, yarın saat 14.00’te, Çanakkale Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu’nda sahiplerini bulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının genç sanatçıları desteklemek üzere düzenlediği “2018 Troya Yılı” konulu “Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışması” ödülleri, yarın saat 14.00’da, Çanakkale Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış töreniyle sahiplerini bulacak. Yarışmanın seçici kurulunca toplam 314 çalışma içerisinden belirlenen 49 afiş tasarımının ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı serginin açılışında toplam 108 bin lira para ödülü ile başarı ve katılım belgelerinin de takdimi yapılacak. Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışması Sergisi 9-19 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak.