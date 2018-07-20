George Monbiot’un ‘Bu Enkazı Kaldırmak’ kitabı raflarda

George Monbiot’un, nefes kesici yeni bir siyaset anlayışı önerdiği kitabı ‘Bu Enkazı Kaldırmak’ Everest Yayınları’ndan çıktı.Ekolojist, jeolog, düşünür ve gazeteci olarak gerek Guardian’daki köşesi gerekse TED konuşmalarıyla...

George Monbiot’un, nefes kesici yeni bir siyaset anlayışı önerdiği kitabı ‘Bu Enkazı Kaldırmak’ Everest Yayınları’ndan çıktı.

Ekolojist, jeolog, düşünür ve gazeteci olarak gerek Guardian’daki köşesi gerekse TED konuşmalarıyla bugün yerkürenin geleceği ve ekoloji adına kaygı duyan milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen George Monbiot’un yeni kitabı ‘Bu Enkazı Kaldırmak’ raflardaki yerini aldı.

‘Bu Enkazı Kaldırmak: Kriz Çağında Yeni Bir Siyaset Önerisi’nde, Monbiot günümüz siyasetinin çıkmazlarını ele alıyor. Bununla da yetinmeyip içinde bulunduğumuz krizden çıkmanın ve uzun süredir kaybettiğimiz dizginleri yeniden ele almanın yollarını ortaya seriyor.

Ekolojist ve düşünür George Monbiot, ‘Bu Enkazı Kaldırmak’ta, ana hatlarıyla günümüzün hakim ideolojisini anlatmakla işe koyuluyor. Aşırı rekabet ve bireycilik üzerine kurulu ideolojinin, insan doğasını doğru bir şekilde yansıtmadığı gibi, toplumların harcı olan umudu ve ortak nedeni de yok ettiğini ileri sürüyor. Ancak bu çıkmazı aşmak, bu köreltici ideolojiyi yerinden etmek için insanları yeniden politik olmaya sevk edecek, kendileri ve birbirlerinin hayatlarına, çevrelerindeki yaşayan dünyaya sahip çıkmaya yöneltecek yeni bir topluluk ruhu, yeni bir siyaset fikri ortaya koymak gerektiğinin altını çiziyor. Böylece “kahramanının tüm bir insanlık olduğu yeni bir hikaye” anlatılabileceğini iddia ediyor.

Bu Enkazı Kaldırmak: Kriz Çağında Yeni Bir Siyaset Önerisi’nde George Monbiot, dünyanın çeşitli yerlerinde insanların dizginleri ele aldığı yeni hareketlere de yer veriyor. Topluluk ruhunu, birlikte hareket etmeyi yeniden düşünmeye sevk eden Monbiot, ‘yalnızlık salgını’, ‘yabancılaşma’, ‘tükenmişlik sendromu’ ve ‘aşırı-tüketimcilik’ gibi, çağın salgın hastalıklarına karşı yeni bir katılımcı kültür anlayışı öneriyor. Bu kültürü içselleştirmemizle aidiyet üzerine kurulu yapıcı bir siyasetin önündeki engelleri kaldırabileceğimizi ileri sürüyor.

‘Bu Enkazı Kaldırmak’ çevresine, çevresindekilere sahip çıkan, yerkürenin ve ekosistemlerin geleceği adına kaygı duyan ve yalnızlığından sıyrılıp insanlığa ortak olmak isteyen herkesin okuması gereken benzersiz bir kılavuz kitap olma özelliği taşıyor.