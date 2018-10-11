KÜLTÜR SANAT:
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11 Ekim 2018 Perşembe 14:34

Giresunlu kadınlar yöresel lezzetlerini İstanbullar ile buluşturuyor

Yerel Mutfak, Global Lezzet’ projesi Anadolu’nun yöresel lezzetlerini tanıtmaya devam ediyor. Bu çerçevede Giresunlu kadınlar birbirinden özel yöresel lezzetlerini İstanbullular ile buluşturuyor.

Giresunlu kadınlar yöresel lezzetlerini İstanbullar ile buluşturuyor
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Yerel Mutfak, Global Lezzet’ projesi Anadolu’nun yöresel lezzetlerini tanıtmaya devam ediyor. Bu çerçevede Giresunlu kadınlar birbirinden özel yöresel lezzetlerini İstanbullular ile buluşturuyor.

Hilton İstanbul Bosphorus içerisinde yer alan ve geçtiğimiz sene yenilenen konseptiyle misafirlerini ağırlamaya başlayan Lalezar, ‘Yerel Mutfak Global Lezzet’ projesi kapsamında bu kez rotasını Türkiye’nin kuzeyine çevirdi ve Giresun’un birbirinden özel yöresel yemeklerini İstanbullularla buluşturmaya başladı. 11-12-13 Ekim 2018 tarihlerinde mutfağı teslim alacak olan Giresun Şeyhli Mahallesi Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği kadınları, yöresel lezzetlerini misafirlere sunarak yemek kültürlerini en etkili şekilde tanıtacak.

Giresun’daki Şeyhli köyü kadınlarının hazırlayacakları menü içerisinde; sırgan çorbası, mendek çorbası, kıymalı yufka, pazılı pişi, fırın mısır ekmeği, bazlama, melevcen, kiraz kavurması, sakarca mücveri, pancar diplesi, soğanlı kuzu kavurma, mezgit kızartma, Giresun tatlısı ve fındıklı incir gibi birbirinden lezzetli yöresel yemekler bulunuyor.
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